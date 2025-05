Elenco regionale per le assunzioni: non avranno limiti temporali, prima o poi ogni candidato idoneo disponibile ad accettare la disponibilità di posto, sarà assunto

Una delle novità più interessanti del Decreto Scuola, in ottica stabilizzazione idonei dei concorsi scuola, è sicuramente l’istituzione dell’elenco regionale per le assunzioni.

I concorsi coinvolti

Una graduatoria che consentirà la partecipazione dei docenti idonei del concorso PNRR1 (ma è probabile che oi possa essere consentito anche l’inserimento di quelli del Pnrr 2 e chissà anche quelli del prossimo Pnrr 3 che verrà bandito a fine anno con prove a inizio 2026).

Chi è stato in grado di superare le prove del concorso ottenendo il punteggio minimo, ma non è riuscito a rientrare tra i vincitori, avrà adesso la possibilità grazie al decreto Scuola di giocarsi le proprie possibilità di assunzione andando a fare parte di questo nuovo elenco regionale. Sarà un elenco annuale, ma il prossimo anno scolastico resta per il momento escluso, considerato che si andrà a costituire a partire dall’anno scolastico 2026/27.

Assunzione solo questione di tempo

Faranno parte dell’elenco regionale gli idonei del concorso che vogliono giocarsi le proprie possibilità di assunzione andando a far parte di questa graduatoria che metterà a disposizione i posti ancora eventualmente vacanti anche dopo lo scorrimento delle graduatorie.

La normativa non prevede scadenze per questi elenchi regionali, dal momento che non sono stati fissati limiti temporali per la loro validità. Questo significa che chi entrerà a far parte di queste graduatorie, dovrà solo attendere il proprio turno, ma prima o poi sarà assunto.