Assunzione da GPS finalizzata al ruolo art. 59: si chiude a fine anno, l’elenco regionale dei concorsi potrebbe coprire i posti vuoti residui

Quello in corso sarà l’ultimo anno valido per l’assunzione da GPS finalizzata al ruolo. Questo significa che dopo l’anno scolastico 2025/26 non si farà più ricorso a questa procedura, a meno che le battaglie sindacali non abbiano successo riuscendo a introdurre il tanto agognato doppio canale di reclutamento nella normativa ordinaria.

Il doppio canale di reclutamento

Una procedura introdotta nel 2021, che consentì una procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia, utile all’immissione in ruolo sui posti residuati dalle assunzioni ordinarie da GaE e graduatorie di merito concorsuali. Non solo su sostegno, ma anche su posto comune. Di fatto quel doppio canale di reclutamento che adesso in molti vorrebbero reintrodurre, e per il quale ci sono stati segnali di apertura anche da parte del ministero, in attesa però di via libera e maggiori margini di manovra da parte dell’Ue.

Una procedura che ha poi beneficiato di diverse proroghe, fino ad arrivare ai giorni nostri, con una normativa che prevede fino al 31 dicembre 2025 assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia. Una proroga che consente di coprire l’anno scolastico in corso e il prossimo. Per l’anno scolastico in corso la procedura ha già cessato i suoi effetti, tutto ancora da fare per l’anno prossimo.

Il futuro degli specializzati Indire

Al momento la normativa prevede assunzioni per le GPS sostegno prima fascia 2024/26 e l’elenco aggiuntivo. Ma questo elenco si andrà a formare solo dopo la fase di scioglimento della riserva, con finestra temporale che si aprirà il 16 giugno prossimo e si chiuderà il 3 luglio.

Questo quindi porta a pensare che il prossimo anno scolastico 2025/26 possa essere l’ultimo anno delle assunzioni da GPS sostegno per il ruolo.

Questo porta anche all’esclusione degli specializzati Indire dalle assunzioni GPS sostegno per il ruolo. Infatti chi è incluso nelle GPS 2024/26, partecipa alle assunzioni GPS sostegno per il ruolo anche per l’a.s. 2025/26.

La proroga è comunque all’ordine del giorno in virtù della richiesta dei sindacati, ma è troppo presto per parlarne. Nel frattempo infatti è intervenuto il decreto scuola con l’istituzione dell’elenco regionale dei concorsi, dal 2026, che di fatto va a occupare una casella importante in questo senso.