Cedolino maggio 2025 docenti: su Noipa lo stipendio, con le addizionali in attesa del taglio del cuneo fiscale

E’ disponibile il cedolino inerente lo stipendio di maggio per il personale scolastico, l’ultimo ancora privo del taglio del cuneo fiscale che entrerà in vigore a partire dal mese di giugno. In realtà la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2025 è in vigore già dallo scorso gennaio, motivo per cuia giugno personale Ata e personale docente troverà anche gli arretrati fino al mese di maggio.

Le voci del cedolino

Nel frattempo è possibile visionare i dettagli dello stipendio con contratto a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. Per controllare il cedolino, si può procedere con l’accesso alla propria area personale dove trovare il riepilogo delle voci inerenti il mese di maggio 2025.

Per il pagamento dello stipendio, invece, bisogna aspettare venerdì 23. Docenti e Ata anche questo mese riscontreranno tra le voci dello stipendio la doppia indennità di vacanza contrattuale, in attesa del rinnovo del contratto scuola con trattativa tra ministero e sindacati ancora in corso.

Le addizionali regionali

Gli importi sono contenuti nella tabella della Ragioneria Generale dello Stato. Sono importi che non spostano di molto il totale, considerato che il minimo sono gli 11,42 euro per un docente laureato di scuola secondaria di II grado (0-8 anni) fino a un massimo di 17,75 euro per lo stesso docente con un’anzianità da 35 anni.

Poi 8,21 euro per un collaboratore (primo gradone stipendiale), 11,99 euro per i funzionari ed EQ. Stipendi ancora condizionati, in negativo, dalle addizionali regionali e comunali presenti presenti anche lo scorso mese e inserite come sempre fino al prossimo mese di novembre.