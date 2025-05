Conferma supplenza per continuità: i contratti saranno fino al 30 giugno o 31 agosto a decorrere dal primo settembre

La conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, se tutta la procedura andrà a buon fine (sussistenza di tutte le condizioni verificate da dirigente scolastico e accettazione del docente stesso nell’ambito della procedura di scelta delle 150 preferenze) dovrà essere perfezionata entro il 31 agosto e consentirà la presa di servizio dal primo settembre.

La conclusione del contratto

Contratto che poi per il prossimo anno scolastico si concluderà il 30 giugno o il 31 agosto. In base al dm n. 32 del 26 febbraio 2025, questo genere di supplenze sono destinate ai docenti specializzati che abbiano ottenuto nell’anno scolastico che si sta per concludere, supplenza da GAE, GPS o interpelli.

Ma la conferma del docente può essere richiesta anche nei confronti di docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Per loro, la condizione è però che siano stati assunti a livello provinciale come destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa.

I requisiti

Sempre per quel che riguarda i docenti privi di specializzazione, la conferma è riservata a coloro i quali non sono inseriti nella seconda fascia delle GPS. Devono essere stati assunti a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.