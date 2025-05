Stipendi personale Ata: aumenti insieme a indennità ex DSGA, si decide la prossima settimana

Tra i vari emendamenti al DL 45/25 ne spunta anche una inerente la retribuzione del personale scolastico. In particolare l’emendamento Anief è rivolto a personale Ata ed ex Dsga.

Incremento delle retribuzioni

Il contenuto della proposta è finalizzato a impiegare i risparmi che derivano dal ritardo con cui si sta procedendo ad attivare i nuovi profili professionali per incrementare le retribuzioni del personale ATA e le indennità degli ex DSGA.

L’emendamento è stato presentato da Marcello Pacifico in occasione dell’audizione Anief tenuta a Palazzo Madama, e formalizzato poi con un emendamento al DL 45/25, del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) su “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

La decisione

Una strategia che consentirebbe di assegnare in sede di contratto integrativo coi sindacati firmatarie del CCNL 2019/2021 ulteriori fondi al personale scolastico, mediante la distribuzione dei 38 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Per questo ultimo anno il computo è limitato al 31 agosto. Io provvedimento si rivolge a tutto il personale Ata della scuola, prima dell’attivazione in organico dei nuovi profili professionali.

Tutta la proposta è contenuta in uno dei 20 emendamenti al Decreto Scuola. In tutto ne sono stati presentati 200. Per conoscerne l’esito, bisogna attendere la prossima settimana quando si procederà con il voto, ma prima ci sarà l’esame di ammissibilità della VII Commissione del Senato.