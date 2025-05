Idonei concorso 2020: la prossima settimana si decide per l’immissione immediata in ruolo con la discussione dell’emendamento decreto legge 45/2025

Non bastano le recenti misure contenute nel decreto scuola in favore degli idonei dei concorsi a partire dal 2020. Anief presenta d’urgenza un emendamento al decreto legge 45/2025 del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) su “ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026” finalizzato all’assunzione immediata di tutti i candidati docenti risultati idonei a seguito del concorso straordinario svolto nel 2020 e della procedura selettiva effettuata tre anni dopo solo per l’attività motoria per la scuola primaria e rivolta al personale specializzato.

Novità la prossima settimana

Quali sono i tempi per l’eventuale approvazione, o comunque dell’esame dell’emendamento? Potrebbe arrivare qualche novità già a partire dalla prossima settimana, considerato che l’esame del testo è previsto già a partire dai prossimi giorni, naturalmente dopo il weekend.

Anief crede molto in questo emendamento, e nel suo valore, considerato che potrebbe consentire importanti novità in vista del prossimo anno scolastico. Se dovesse essere approvato, sbloccherebbe una fetta consistente delle immissioni in ruolo per quel che riguarda le graduatorie del concorso del 2020 che sono trasformate ad esaurimento e di integrare le graduatorie degli idonei del primo concorso per insegnare educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Il limite attuale del 30%

Ricordiamo che recentemente per gli idonei qualcosa si è sbloccato, con la misura contenuta nel Decreto Scuola 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, rivolta al reclutamento degli idonei.

Con questa misura il ministero punta a coprire le cattedre vacanti ricorrendo agli idonei degli ultimi concorsi. L’obiettivo è limitare il ricorso alle supplenze. Con questa nuova normativa, si provvederà all’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR con i candidati idonei non vincitori. Il problema è che questa misura limita le assunzioni a un massimo del 30% dei posti banditi.