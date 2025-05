Allegato A al decreto 75: come sta cambiando il ruolo del docente di sostegno e cosa gli viene richiesto

Il nuovo Allegato A al decreto 75 del 24 aprile 2025 introduce interessanti novità e aggiornamenti ufficiali al profilo di docente di sostegno, in particolar modo per quel che riguarda l’abilitazione. Modifiche utili a definire il suo profilo in maniera più dettagliata, e al contempo anche più complessa.

I presupposti dell’Allegato A

L’Allegato A sancisce la necessità che il docente di sostegno sia contitolare della sezione o classe in cui opera. Le implicazioni di questo ruolo sono la sua partecipazione attivamente alla programmazione didattica. Il docente di sostegno deve anche prendere parte alla definizione delle attività educative diventando parte integrante dei consigli di classe e interclasse.

Per quel che concerne le sue responsabilità, assume un ruolo strategico nel percorso formativo con il resto del team docente.

Queste le linee generali e teoriche attinenti le mansioni e le responsabilità del docente di sostegno. Per quel che riguarda i compiti specifici e concreti, l’Allegato A definisce la necessità che il docente specializzato si occupi della progettazione e realizzazione di interventi mirati all’inclusione.

Le competenze

Questo comporta la necessità di realizzare percorsi individuali e individualizzati, ponendo particolare attenzione al rispetto dei tempi e tenendo conto degli stili di apprendimento degli studenti con disabilità. Non può prescindere in questo lavoro dalla collaborazione con famiglie, colleghi e servizi del territorio.

Per quel che riguarda le competenze richieste al docente di sostegno, nell’Allegato A si parla, oltre che di pedagogia speciale, anche di preparazione che comprenda:

• competenze giuridico-normative sui diritti delle persone con disabilità;

• capacità di utilizzo di strumenti digitali per l’inclusione;

• conoscenze operative sulla gestione dei disturbi relazionali e comportamentali;

• strumenti per l’osservazione secondo l’approccio ICF dell’OMS.

I Corsi Indire

Il tutto mediante l’acquisizione di 40 crediti, teorici e pratici, da ottenere mediante corsi Indire e universitari. Ogni credito richiede 25 ore di attività, di cui fanno parte anche studio individuale e laboratori.