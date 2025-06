Assunzioni prima fascia GPS sostegno 2025: a breve l’Allegato A chiarirà se verranno assunti prima degli idonei

Cresce l’attesa per la pubblicazione dell’allegato A, che dovrebbe essere reso noto a breve, e che consentirà di capire se gli idonei dei concorsi scuola Pnrr saranno assunti dopo la prima fascia GPS sostegno o prima. Il contenuto dell’allegato A in questo senso sarà fondamentale perché senza di esso non è possibile avere le idee chiare su questo aspetto.

La priorità di assunzioni

Se si fa riferimento a quello che è avvenuto lo scorso anno, ci si accorge che dodici mesi fa sono stati assunti prima i docenti da GPS e poi gli idonei del concorso 2020.

C’è curiosità per capire cosa accadrà quest’anno, alla luce delle novità introdotte dal decreto scuola e anche in considerazione del fatto che la scelta del 2024 ha portato con sé uno strascico di critiche non indifferente.

La sensazione è che quest’anno si possa dare priorità agli idonei, ma oltre a una sensazione è una speranza per una questione di logica e di giustizia, considerato che parliamo di candidati che hanno comunque superato un concorso selettivo, a differenza degli iscritti in GPS.

La pubblicazione delle graduatorie

Nel frattempo prosegue la pubblicazione delle graduatorie del 30% per le regioni aggregate. La pubblicazione delle graduatorie comprensive dell’integrazione del 30% sono responsabilità dell’USR responsabile della procedura.

Quel che è certo è che le graduatorie degli idonei PNRR avranno in ogni caso una scadenza e non possono essere considerate a esaurimento.

Sono graduatorie nate con una validità limitata, considerato che alla lunga verranno sostituite dalle nuove graduatorie regionali, che verranno istituite a partire dall’anno scolastico che inizia a settembre 2026.

Le graduatorie regionali

In ogni caso chi ha partecipato al concorso PNRR1 e PNRR2, pur non rientrando tra i vincitori né nel 30% degli idonei, ha comunque possibilità future di assunzione. Merito di quel che è stato previsto dal decreto scuola con l’istituzione della graduatoria regionale della quale faranno parte tutti gli idonei di vari concorsi. Non solo: questi docenti potranno anche valutare la partecipazione ad altri concorsi. Il primo in ordine di tempo è il PNRR3, che verrà bandito a fine anno, entro fine dicembre, con prove che verranno messe in calendario a inizio 2026 in modo da permettere l’assunzione dei vincitori a settembre dello stesso anno.