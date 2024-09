Assunzione idonei concorso straordinario bis 2020: doccia gelata, graduatorie a esaurimento solo per quello ordinario

Niente assunzioni per gli idonei del concorso straordinario bis 2020, il Ministero non contempla questa possibilità dal momento che al momento la normativa attuale non lo prevede. La parola fine alle speranze degli idonei arrivano nel corso di un’interrogazione durante la quale la sottosegretaria Paola Frassinetti ha chiarito la situazione per gli idonei del concorso straordinario DD n. 510 del 2020.

Graduatorie solo per i vincitori

Dunque ancora una situazione di limbo per i candidati idonei del concorso straordinario bis 2020 (DD 510), riservato a specifiche categorie di docenti. Per gli idonei nessuna certezza della vigenza della graduatoria. Situazione diversa dai vincitori del concorso ordinario 2020, che beneficeranno di graduatorie a esaurimento. C’è speranza di equiparare le due categorie di docenti?

Secondo la sottosegretaria Frassinetti non è possibile, in base alla riforma del reclutamento introdotta dal PNRR che prevede concorsi annuali con graduatorie di merito basate esclusivamente sui vincitori.

Gli idonei dei concorsi precedenti

Questa riforma non consente di assumere gli idonei dei concorsi precedenti.

Il concorso straordinario bis 2020 era disciplinato da una graduatoria limitata ai soli vincitori. Graduatoria con validità triennale, eventualmente estendibile. Il successivo Decreto-Legge 73/2021 ha disposto l’integrazione della graduatoria con i candidati idonei, ma non si va oltre i limiti dei posti inizialmente autorizzati.

Quindi graduatoria solo per i vincitori. Niente assunzione per gli idonei, dal momento che non c’è una specifica disposizione legislativa. E poi ci sono le nuove graduatorie concorsuali del PNRR. “Per tali soggetti, infatti, vista la riforma del reclutamento, stante l’assenza di una specifica disposizione legislativa, è venuta a meno la possibilità di assunzione, anche a ragione della necessità di non erodere le facoltà funzionali riservate ai concorsi PNRR”, ha spiegato Frassinetti.

