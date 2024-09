Gps esaurite 2024: elenco aggiornato classi di concorso vacanti, si passa agli interpelli

Proseguono le assegnazioni di incarichi a tempo determinato ai supplenti tramite algoritmo, e man mano che si va avanti con i turni di nomina, le GPS che risultano esaurite aumentano sempre più. Questo comporta un gran numero di cattedre ancora vacanti che i dirigenti scolastici devono assegnare prima possibile, e per fare questo devono ricorrere alle graduatorie di istituto e agli interpelli.

Il passaggio da mad a interpello

Ma anche queste possibilità non sempre sono una soluzione, considerato che soprattutto gli interpelli per gli spezzoni rappresentano una procedura farraginosa e lenta, incompatibile con le esigenze rapide delle scuole.

Il passaggio da meccanismo delle mad all’interpello è stato pensato per assicurare una maggiore trasparenza alla procedura, ma fino a questo momento non sembra essersi rivelata una scelta felice. Il gran numero di candidature che le segreterie ricevono, spesso inadeguate rispetto al profilo ricercato, non fanno altro che intasare la parte burocratica portando a lungaggini che non si conciliano con l’esigenza di assegnare le cattedre prima possibile, nell’interesse degli studenti.

Elenco Gps esaurite

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti sul mondo della scuola.