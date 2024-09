Assunzione idonei non vincitori: 6mila già assunti, si lavora per ottenere maggiore flessibilità nel reclutamento

Gli impegni presi dal Governo con Bruxelles limitano notevolmente il raggio di azione dello stesso nell’ambito dell’assunzione dei docenti. Per questo il ministero ha fissato degli incontri finalizzati a ottenere maggiore autonomia e flessibilità nell’ambito delle immissioni in ruolo per il futuro.

Procedura entro il 2026

Nel frattempo, bisogna fare i conti con i limiti imposti in base ai quali non è stato possibile fare ricorso all’intero contingente di 65mila posti disponibili per le assunzioni.

L’Italia deve rispettare l’impegno di assumere 70.000 docenti mediante i concorsi PNRR. Obiettivo che aveva tempi stretti, ma che è stato reso più flessibile in modo da poter completare il tutto entro il 2026. Questo ha consentito di assumere con il concorso 2023 46.000 docenti precari. E’ rimasto disponibile un contingente di 6.000 docenti provenienti dai concorsi precedenti.

All’orizzonte però c’è il prossimo concorso scuola che verrà bandito tra fine ottobre e novembre, per il quale sono già stati accantonati circa 19.000 posti. E’ il secondo concorso in ambito PNRR.

Assunzione graduale degli idonei

Un importante risultato è stato quello di scongiurare la scadenza delle graduatorie biennali del concorso ordinario 2020. Sono graduatorie che adesso sono diventate a esaurimento. In questo modo si punta ad assumere gradualmente gli idonei, senza dimenticare le assunzioni previste dal PNRR.

L’obiettivo è quello di procedere con lo scorrimento di queste graduatorie. Un vantaggio da riservare sia ai vincitori che agli idonei. L’obiettivo è riuscirci già a partire dall’anno scolastico in corso. Un obiettivo già parzialmente raggiunto considerato che quest’anno sono stati assunti circa 6.000 tra vincitori e idonei dei concorsi precedenti.

Dal prossimo anno si andrà avanti con concorsi annuali, caratterizzati da graduatorie di merito composte solo dai vincitori, in numero non superiore ai posti disponibili. Potrà verificarsi l’integrazione della graduatoria, ma solo in caso di rinunce da parte dei vincitori.

