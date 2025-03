Graduatoria di merito concorsi Pnrr: pubblicazione e riconoscimento del diritto al ruolo o dimissioni di Valditara

Prosegue la protesta da parte dei docenti idonei del concorso PNRR 1, che accusano il ministero di non valorizzare con alcun risultato concreto il superamento delle prove concorsuali. Aver ottenuto il punteggio minimo per superare le prove non è sufficiente per aspirare al ruolo.

La ripetizione del concorso

L’unica strada è quella di ripetere il concorso, con l’aggravante che adesso la normativa è ancora più selettiva per quel che concerne il passaggio dallo scritto all’orale, essendo il punteggio di 70 condizione necessaria ma non sufficiente per andare avanti nella procedura.

In tutto ciò permane l’immobilismo del ministero in merito alla richiesta di pubblicazione degli elenchi che consentano di verificare la propria posizione in graduatoria.

Le dimissioni del ministro

Gli idonei chiedono che venga pubblicata la graduatoria di merito, sula falsa riga di quanto fatto con gli Idonei 2020. Passaggio propedeutico al riconoscimento del diritto al ruolo.

Gli idonei chiedono le dimissioni del Ministro Valditara, annunciando di voler proseguire nelle proteste fino a quando non otterranno risultati tangibili.