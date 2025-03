Aumento stipendio docenti 2025: aumenti fino a 400 euro tra il 2019 e il 2027, altri settori otterranno di più

Come cambieranno le retribuzioni dei dipendenti scolastici nei prossimi anni? Le proiezioni che indicano incrementi mensili fino a 562 euro entro il 2027. A rivelarlo è un’analisi dettagliata dell’ARAN, basata sui dati raccolti fino al 28 febbraio 2025.

Un nuovo orizzonte finanziario

Per la prima volta, la pubblica amministrazione adotta un piano finanziario a medio termine, un’innovazione che garantisce stabilità e risorse per i prossimi rinnovi contrattuali. Questo cambiamento, in linea con le nuove direttive europee, prevede uno stanziamento di 10 miliardi di euro per il triennio 2025-2027, seguito da ulteriori 11 miliardi per il periodo successivo.

Incrementi mirati e progressivi

L’obiettivo è dire addio a lunghe attese e risorse scarse dei primi anni: gli aumenti saranno distribuiti in modo uniforme e costante, garantendo una crescita salariale progressiva.

Settori chiave in prima linea

Le Funzioni centrali vedranno un incremento del 20,43%, traducendosi in 562 euro mensili (su 13 mensilità).

La Sanità si attesta al secondo posto con un aumento del 21,08%, pari a 530 euro mensili.

Scuola, Istruzione e Ricerca registrano un incremento del 16,57%, corrispondente a 400 euro mensili.

Le Funzioni locali seguono da vicino con un aumento del 16,68%, pari a 395 euro mensili.

Risorse extra per meriti speciali

Alcuni settori, come l’Istruzione e la Ricerca, hanno beneficiato di risorse aggiuntive grazie a interventi normativi specifici.

I dirigenti scolastici hanno visto i loro stipendi aumentare da 950 a quasi 1.400 euro mensili.

Il personale di università e ricerca ha ricevuto un incremento di 55 euro (università) e 110 euro (enti di ricerca) in più rispetto agli aumenti standard.