Aumento stipendio docenti 2025: entro il 2030 incremento annuo del 2% per il personale scolastico

Una delle priorità del Ministero per questo 2025 è rappresentata dalla volontà di aumentare gli stipendi dei docenti e in generale del personale della scuola. Una volontà espressa più volte dal ministro Valditara nei mesi passati e che ora trova riscontro nell’ambito dell’Atto di Indirizzo per il 2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito reso noto da Orizzonte Scuola.

E’ la Legge di Bilancio 2025 a prevedere aumenti salariali per i docenti nel periodo che inizia quest’anno e termina nel prossimo quinquennio, nello specifico nel 2030. L’aumento previsto degli stipendi è dell’1,8% per ognuno degli anni del triennio 2025-2027. Si passerà poi all’1,9% nel 2028 e al 2% per ogni anno del biennio 2029-2030.

Le intenzioni del ministero non si esauriscono negli aumenti stipendiali del personale scolastico, ma si concretizzano anche in investimenti finalizzati a potenziare l’offerta formativa. In questo senso, diventa particolarmente interessante la decisione di aumentare il fondo già da quest’anno.

C’è poi da considerare il programma contenuto all’interno dell’Atto di indirizzo del CCNL 2022-2024, che contemplare un miglioramento dei fondi a disposizione della figura del docente stabilmente incentivato. Il ministero intende potenziare ruoli che ritiene particolarmente importanti come quelli dei docenti tutor e orientatori, per i quali si arriva a retribuzioni che arrivano a 5.000 euro.

Capitolo formazione continua. Il ministero insiste sulla volontà di potenziate la Scuola di alta formazione dell’istruzione. Al contempo, si concentrerà sull’innovazione didattica.