Concorsi scuola: bandi a cadenza annuale anche con graduatorie piene, in corso dialogo con Bruxelles

In attesa di capire cosa succederà la prossima settimana con l’esame dell’emendamento sul doppio canale di reclutamento sui posti residui all’esame del Senato nell’ambito del Decreto Scuola, Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, torna a parlare deli obiettivi del Governo su quello che lui stesso definisce il “vero doppio canale di reclutamento”.

Il vero doppio canale

Ma che differenza c’è tra il “vero doppio canale di reclutamento” e quello all’esame del Senato? Che quello proposto da Pittoni, al vaglio di Bruxelles per la trasformazione delle Gps in Gpsr, non prevede di intervenire solo sui posti residui, limitazione molto forte che ne precluderebbe l’efficacia.

Sulla sua pagina Facebook l’esponente della Lega spiega che “gli impegni del Governo precedente con Bruxelles sul reclutamento degli insegnanti non finiscono con i tre concorsi Pnrr. Gli accordi dell’asse M5s-Pd (al tempo numericamente autosufficiente) con la Commissione europea prevedono infatti concorsi a cadenza annuale, anche in presenza di graduatorie piene (cosa che stiamo chiedendo di correggere). Senza contare che il limite di 12 mesi costringe all’utilizzo di procedure poco adatte a selezionare capacità, esperienza e attitudine all’insegnamento”.

Nel frattempo però sono stati ottenuti risultati importanti, che non rappresentano però un punto di arrivo ma un punto di partenza: “Abbiamo ottenuto il ripristino di idoneità e graduatorie di merito, oltre al varo degli elenchi regionali, evitando così che chi aveva superato le prove senza rientrare nel novero dei vincitori si ritrovasse condannato a ripetere il concorso ogni anno, andando a incrementare oltre misura il business della preparazione alle prove concorsuali”.

L’importanza delle Gpsr

Ma il vero obiettivo è il doppio canale di reclutamento, unico strumento che consentirebbe di superare supplentite e precariato: “Per centrare quello che è il nostro obiettivo finale, il doppio canale di reclutamento dei docenti utile a tutti (agli studenti per la continuità didattica, agli insegnanti per uscire dall’insicurezza), servono ancora le GPSR, cioè Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo (previo via libera della Commissione europea), e meccanismi che assicurino pari dignità a tutte le graduatorie. Giustamente, di guerre fratricide la stragrande maggioranza dei docenti ha le scatole piene”.