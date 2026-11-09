Doppio canale su posti residui: ore decisive, in corso votazione al Senato dell’emendamento

Ore decisive per il futuro della scuola con l’avvio al Senato della votazione agli emendamenti presentati da forze politiche e sindacati al Decreto Scuola. In queste ore prende infatti il via l’esame in VII Commissione Istruzione e Cultura al Senato degli emendamenti accantonati nella fase di valutazione, con la votazione che decreterà se faranno parte del testo definitivo oppure no. A quel punto il testo passerà in Aula.

L’emendamento sul doppio canale

A rallentare tutta la procedura, che avrebbe dovuto concludersi già nei primi giorni di novembre e che invece slitterà a fine mese, il fatto che siano stati presentati oltre 800 emendamenti che rallentano inevitabilmente tutta l’analisi della votazione. Il mondo della scuola è in fermento per capire se ci sarà spazio per l’approvazione del doppio canale di reclutamento, con gli emendamenti presentati da FdI e Lega.

Nonostante le critiche a quello che sarebbe un doppio canale di reclutamento “a metà” in virtù del fatto che opererebbe solo sui posti residui, si tratterebbe in ogni caso di un passaggio importante per affiancare le assunzioni da graduatorie a quelle da concorsi, come avviene già per lo scorrimento delle gps sostegno su posti residui da immissioni in ruolo e quest’anno da elenchi regionali.

La proposta sui posti residui

Scorrimento che al momento per il prossimo anno è tutt’altro che scontato, considerato che scade a fine anno e che per rinnovarlo servirebbe un nuovo intervento normativo che a questo punto potrebbe confluire nel doppio canale di reclutamento anche per posti comuni.

L’emendamento presentato al decreto scuola dalla senatrice Bucalo prevede assunzioni da GPS su posti residui. Proprio questo è il limite della proposta, considerato che interverrebbe solo su posti vacanti e disponibili residuati al termine delle ordinarie procedure concorsuali e di scorrimento degli elenchi regionali. Non si potrebbe inoltre andare oltre il limite delle autorizzazioni assunzionali fissate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.