Tagli scuola: soldi risparmiati reinvestiti in aumento per docenti e Ata, quanto a testa

Impiegare i tagli imposti alla scuola dall’ultima Legge di Bilancio 2027 che riduce di 5mila cattedre e 2mila posti ata il contingente del personale scolastico per aumentare gli stupendi dei docenti. E’ la proposta di Noi Moderati, in attesa di capire se si concretizzerà e meno il proposito della maggioranza di fare marcia indietro sui tagli stessi, dopo le polemiche seguite alla comunicazione dell’intenzione del Governo contenuta nella Legge di Bilancio 2027.

Il proposito della maggioranza

Un’intenzione che avrebbe sorpreso lo stesso ministro dell’Istruzione Valditara, dichiaratosi all’oscuro della cosa, unitamente al vice premier Salvini, che si è infatti subito esposto in prima persona per trovare le coperture utili a scongiurare i 7mila tagli tra docenti e personale Ata previsti dalla prima bozza delle Legge di Bilancio 2027 già approvata dal Governo Meloni.

“I nostri parlamentari sono pronti a migliorare il testo”, ha assicurato il vice-premier Matteo Salvini. Ci aspettano settimane decisive: i nostri parlamentari sono pronti a migliorare il testo in sede di discussione del provvedimento. Di lotta e di governo. Con le idee chiare e tanta voglia di fare”.

L’aumento in busta paga

Nell’attesa, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, rilancia proponendo di reinvestire quei soldi proprio nella scuola, per dare man forte a quella che ha definito in ogni caso “una legge di bilancio seria ed equilibrata”. La scuola però merita un discorso a parte, come sempre, e allora la proposta: “le risorse risparmiate siano investite nella scuola stessa, per pagare di più gli insegnanti e per migliorare la qualità dell’Istruzione”, ha dichiarato Lupi.

Una proposta sicuramente interessante, che consentirebbe di vedere sotto un’altra luce i tagli, ammesso che vengano confermati. Va detto che non sposterebbero più dio tanto la situazione economica dei docenti ma andrebbero visti più che altro come un segnale: il risparmio di soldi pubblici pari a circa 252 milioni di euro l’anno, derivanti dai circa 7mila posti che si sarebbero dovuti cancellare, consentirebbero un aumento per il milione e oltre 200mila dipendenti del comparto scolastico di poco più di dieci euro netti al mese.