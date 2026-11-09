Docenti di sostegno obbligati a sostituire i colleghi assenti: polemica per la circolare

Sta facendo discutere la circolare di una dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo del Lazio che chiede a tutti i docenti di sostegno di rendersi disponibili per sostituire i colleghi assenti. Una disposizione che solleva diversi dubbi sulla sua legittimità, soprattutto perché rischia di compromettere il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità.

Docenti di sostegno utilizzati per le supplenze

Nel documento, intitolato “Disponibilità per eventuali sostituzioni docenti di sostegno”, la dirigente stabilisce che tutti gli insegnanti di sostegno debbano garantire la propria disponibilità per eventuali sostituzioni durante l’orario di servizio.

La richiesta riguarda diverse situazioni, comprese le ore in cui il docente di sostegno è presente insieme all’operatore OEPAC, cioè l’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione.

La circolare prevede inoltre la possibilità di utilizzare i docenti di sostegno nelle ore di disponibilità risultanti dall’orario di servizio e in altre circostanze in cui sia necessario sostituire un insegnante assente.

Il problema è che il docente di sostegno non può essere considerato una risorsa da spostare liberamente da una classe all’altra per coprire le assenze del personale.

Cosa dice la normativa sulle supplenze dei docenti di sostegno

Il docente di sostegno è un insegnante dell’intera classe, non soltanto dell’alunno con disabilità, ma la sua presenza è legata a un preciso progetto di inclusione che deve essere rispettato.

La nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009 chiarisce che l’insegnante di sostegno non può essere impiegato in attività diverse da quelle connesse al progetto di integrazione quando questo utilizzo rischia di ridurne l’efficacia, anche minimamente.

Se un docente di sostegno viene mandato in un’altra aula per sostituire un collega assente, l’alunno con disabilità perde una parte del supporto previsto.

Lo stesso problema si presenta quando il docente di sostegno viene lasciato da solo a gestire l’intera classe perché manca l’insegnante della materia.

Anche la nota Miur n. 9839 dell’8 novembre 2010 richiama l’importanza della presenza contemporanea del docente curricolare e di quello di sostegno, secondo quanto stabilito dall’orario scolastico.

Per sostituire i docenti assenti, le scuole devono quindi ricorrere alle altre soluzioni previste, come l’utilizzo di insegnanti con ore a disposizione o, in subordine, l’assegnazione volontaria di ore eccedenti.

La presenza dell’OEPAC non giustifica lo spostamento del docente

Un altro punto particolarmente delicato riguarda la presenza dell’operatore OEPAC.

Si tratta di una figura che aiuta l’alunno con disabilità a sviluppare autonomia e comunicazione, ma non è un insegnante e non può sostituire il docente di sostegno o quello curricolare.

Questo significa che la presenza dell’operatore educativo non autorizza automaticamente la scuola a mandare il docente di sostegno in un’altra classe.

Ancora più grave sarebbe lasciare l’OEPAC da solo a gestire un’aula senza la presenza di un insegnante, perché la responsabilità didattica e la vigilanza generale sugli studenti spettano al personale docente.

Anche quando l’alunno con disabilità rimane insieme all’OEPAC e al docente curricolare, lo spostamento del docente di sostegno per coprire una supplenza in un’altra classe non viene considerato legittimo nel testo esaminato.

La questione, dunque, non riguarda soltanto l’organizzazione delle supplenze, ma soprattutto il rispetto delle ore di sostegno assegnate agli alunni con disabilità.

Le assenze improvvise degli insegnanti possono certamente creare difficoltà organizzative, ma non possono trasformare il docente di sostegno in un sostituto abituale dei colleghi.