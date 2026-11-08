Supplenze GPS, prese di servizio il 9 novembre in undici province: ecco dove

Nuove nomine da GaE e GPS diventano operative lunedì 9 novembre, con diversi Uffici scolastici che hanno fissato proprio per questa data la presa di servizio dei docenti individuati negli ultimi turni.

Tra le province interessate c’è Avellino, dove gli aspiranti individuati nell’ultimo turno devono assumere servizio entro il 9 novembre. Indicazioni analoghe arrivano dall’Emilia-Romagna, dove sono coinvolte Forlì-Cesena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

A Parma la presa di servizio è prevista entro la mattinata del 9 novembre, così come a Ravenna e Reggio Emilia. Si tratta di province nelle quali gli scorrimenti delle graduatorie sono proseguiti anche negli ultimi giorni, con nuove assegnazioni di incarichi a tempo determinato.

In Calabria è interessata Cosenza, mentre in Molise la scadenza riguarda i docenti individuati a Campobasso.

Nel Lazio la presa di servizio del 9 novembre riguarda Latina, dove l’ultimo turno di nomina produce quindi i suoi effetti all’inizio della nuova settimana.

Coinvolta anche l’Umbria, con Terni, dove gli incarichi assegnati con l’ultimo bollettino decorrono dal 9 novembre.

Il quadro comprende inoltre il Veneto. A Padova i docenti individuati nell’ultimo turno devono assumere servizio entro il 9 novembre, mentre a Treviso la stessa data rappresenta il termine indicato per la presa di servizio.

Il riepilogo in vista di domani

Complessivamente risultano quindi undici province nelle quali i nuovi incarichi da GaE e GPS prevedono la presa di servizio il 9 novembre: Avellino, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Campobasso, Cosenza, Latina, Terni, Padova e Treviso.

Restano invece fuori da questo gruppo le province nelle quali gli Uffici scolastici hanno indicato termini differenti. È il caso, ad esempio, di Prato, dove per l’ultimo turno la presa di servizio è prevista entro il 10 novembre.