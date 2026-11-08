Concorsi scuola 2026, nuove opportunità per insegnanti ed educatori: assunzioni e supplenze, le domande ancora aperte

Nuove opportunità di lavoro nel settore scolastico ed educativo, con concorsi pubblici e avvisi per la formazione di elenchi destinati alle assunzioni e alle supplenze. Diversi Comuni italiani stanno cercando insegnanti, educatori e funzionari socio-pedagogici da impiegare nei servizi per l’infanzia e nelle strutture educative.

Le opportunità riguardano soprattutto Emilia-Romagna e Veneto, con scadenze che vanno da novembre 2026 fino al 2027 e, in un caso, al 2029. Non si tratta esclusivamente di concorsi per posti a tempo indeterminato: alcuni avvisi consentono di inserirsi in elenchi utilizzati dai Comuni per coprire esigenze temporanee di personale, anche attraverso supplenze brevi.

Concorsi scuola e servizi educativi: le nuove opportunità

Tra le selezioni da segnalare c’è quella del Comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, che ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario socio-pedagogico da impiegare nei servizi educativi e scolastici. Il contratto prevede un impegno part-time di 18 ore settimanali e la selezione si svolgerà per esami. La scadenza per presentare domanda è fissata al 20 novembre 2026, alle ore 13.

In Veneto, il Comune di Padova ha attivato una procedura per la costituzione di un elenco integrativo di insegnanti della scuola dell’infanzia, da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, anche con orario part-time. La selezione prevede un colloquio e le candidature, secondo quanto indicato nell’avviso, possono essere presentate fino al 31 luglio 2029. Si tratta quindi di un’opportunità particolarmente interessante per chi intende lavorare nelle scuole dell’infanzia comunali e vuole rendersi disponibile per incarichi temporanei.

Un’altra possibilità arriva dal Comune di Vicenza, che ha aperto un elenco per incarichi a tempo determinato nelle scuole dell’infanzia. L’avviso contempla, alle condizioni indicate nel bando, anche la partecipazione di candidati in possesso di titoli affini non abilitanti. Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2027.

Sempre in Veneto, il Comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, ha attivato due elenchi destinati al conferimento di supplenze brevi negli asili nido comunali. La particolarità della procedura è la possibilità di partecipazione anche per studenti universitari iscritti almeno al terzo anno di determinati corsi di laurea, purché in possesso dei requisiti previsti. Le candidature resteranno aperte fino al 31 dicembre 2027.

Altri concorsi per educatori e personale dei servizi sociali

Accanto alle opportunità direttamente collegate alle scuole e ai servizi per l’infanzia, sono disponibili anche selezioni pubbliche per educatori da impiegare in ambito sociale e socio-assistenziale.

L’Azienda Sociale Cremonese, in Lombardia, ha pubblicato un avviso per l’assunzione di due educatori professionali a tempo indeterminato, con scadenza fissata al 3 dicembre 2026.

Sempre in Lombardia, il Consorzio Impegno Sociale seleziona un educatore professionale sociosanitario a tempo indeterminato. Le candidature possono essere presentate entro il 2 dicembre 2026.

In Veneto, la Residenza per Anziani di Oderzo cerca invece un educatore professionale con contratto a tempo determinato e part-time. La scadenza è prevista per il 23 novembre 2026.