Prossimo concorso scuola: 15 punti anche per chi è fuori dagli elenchi degli idonei: cosa può cambiare con il prossimo bando

Chi ha superato le prove del concorso PNRR3, pur non risultando tra i vincitori o negli elenchi degli idonei, potrebbe ottenere 15 punti aggiuntivi nel prossimo concorso docenti. Si tratta di una possibilità che dovrà essere confermata dalla tabella definitiva di valutazione dei titoli prevista per la nuova procedura.

I 15 punti anche per chi è fuori dagli elenchi degli idonei

La possibilità interessa da vicino i candidati che hanno superato le prove concorsuali, ma che, a causa della posizione raggiunta in graduatoria, non sono rientrati né tra i vincitori né nel contingente degli idonei. Il mancato inserimento in questi elenchi non cancellerebbe il risultato ottenuto nelle prove. Il concorso PNRR3, infatti, così come PNRR1 e PNRR2, appartiene alla categoria dei concorsi ordinari.

L’idea è fare in modo che il superamento delle prove possa essere riconosciuto come titolo valutabile, indipendentemente dalla posizione finale raggiunta dal candidato.

Chi ha superato il PNRR3 senza ottenere un posto tra i vincitori o gli idonei, se l’idea si concretizzasse, potrebbe comunque beneficiare del risultato conseguito, utilizzandolo per incrementare il proprio punteggio in una successiva selezione.

Cosa bisogna aspettare prima di avere la certezza dei 15 punti

La tabella di valutazione dei titoli esaminata prevede l’attribuzione di 15 punti per il superamento di una procedura concorsuale ordinaria.

Anche i candidati esclusi dagli elenchi degli idonei del PNRR3 potrebbero ottenere il punteggio previsto, senza dover necessariamente risultare vincitori del precedente concorso.

Al momento siamo ancora nel campo delle proposte, non si può considerare quindi un riconoscimento già definitivo. Sarà necessario attendere la pubblicazione della tabella ufficiale che accompagnerà il prossimo bando.

Soltanto se verranno confermati sia il criterio di valutazione sia i 15 punti previsti, i candidati che hanno superato le prove del PNRR3 potranno far valere questo risultato secondo le condizioni stabilite dalla nuova procedura. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.