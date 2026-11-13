Bando concorso scuola 2027 entro fine dicembre: cambiano i punteggi dei titoli, le ultime novità per i candidati

Secondo quanto riportato dalla Tecnica della Scuola, il bando del concorso scuola 2027 potrebbe arrivare entro la fine di dicembre 2026. La tesi si basa sul fatto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta infatti completando le attività organizzative necessarie per le nuove selezioni, che interesseranno infanzia, primaria e secondaria, sia per i posti comuni sia per il sostegno.

Ma è bene specificare che non ci sono annunci ufficiali nè dichiarazioni che possano confermare questa previsione. L’unico riferimento restano le dichiarazioni di qualche settimana fa del ministro Valditara che ha confermato la volontà del ministero di proseguire con un concorso scuola l’anno, come del resta da accordi con Bruxelles in ambito Pnrr.

Le novità previste

Tra i segnali che indicano l’avvicinarsi dei bandi c’è la verifica delle aule informatiche destinate alle prove, per la quale il Ministero ha prorogato la scadenza al 14 novembre. Un rinvio che in ogni caso non dovrebbe necessariamente incidere sui tempi di pubblicazione dei concorsi.

Nel frattempo, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole alle modifiche delle tabelle di valutazione dei titoli. Tra le novità previste figurano 15 punti per chi ha superato un precedente concorso ordinario nella stessa classe di concorso, una diversa attribuzione dei punteggi per abilitazioni e specializzazioni sul sostegno e una maggiore valorizzazione del servizio specifico, con 3 punti per ogni anno.

La proroga per i diplomati

Cambierebbe anche la valutazione delle certificazioni linguistiche, con 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2. Per alcuni percorsi abilitanti e di specializzazione selettivi sarebbero riconosciuti 12,50 punti, contro i 5 previsti per quelli non selettivi.

Sul fronte dei requisiti, è stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità per gli insegnanti tecnico-pratici di partecipare con il diploma, mentre diventano strutturali i percorsi abilitanti da 30 CFU.

La pubblicazione dei bandi entro dicembre resta comunque un’ipotesi e non una data ufficialmente confermata. Soltanto con l’uscita dei provvedimenti ministeriali sarà possibile conoscere il numero dei posti, le classi di concorso interessate, i requisiti definitivi e i termini per presentare domanda.