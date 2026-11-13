Via ai percorsi abilitanti: ministero conferma entro fine novembre accreditamento e assegnazione dei posti

Si è sbloccata grazie al decreto scuola la situazione relativa al terzo ciclo del Corso Indire per la specializzazione sostegno almeno per quel che riguarda i triennalisti (più complicata e al momento ferma la questione inerente gli specializzati estero). Nelle stesse ore, arrivano finalmente novità anche per quel che riguarda l’avvio dei percorsi abilitanti.

Iscrizioni ferme

Non c’è ancora una data di partenza ufficiale, anche perché siamo in attesa del decreto relativo senza il quale al contrario degli anni passati le università non possono far partire le iscrizioni, ma vale molto più di una semplice voce l’annuncio della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Insomma il ministero vuole accelerare bruscamente per l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per i docenti della scuola secondaria e d entro un paio di settimane dovrebbe arrivare il semaforo verse. L’obiettivo dichiarato dalla ministra è quello di completare entro la fine di novembre 2026 i passaggi relativi all’accreditamento delle istituzioni formative e alla ripartizione dei posti disponibili. Servirà in questo senso il decreto che sbloccherà le iscrizioni da parte delle università, università che invece sono già a buon punto per i bandi.

Le tempistiche

La ministra Bernini ha confermato a Skuola.net che siamo vicini all’avvio dei nuovi percorsi abilitanti, garantendo che il Ministero dell’Università e della Ricerca sta lavorando insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il decreto.

“Sull’accreditamento e sull’assegnazione dei posti ci stiamo lavorando. Ci metteremo d’accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito: confidiamo sulla collaborazione del MIM per arrivare a fine novembre”, ha dichiarato.

“L’anno scorso eravamo arrivati a gennaio con i due passaggi, tra metà e fine mese; quest’anno vogliamo anticipare a novembre”, ha spiegato. “Dobbiamo essere particolarmente veloci: questa è la promessa e faremo di tutto per portarla a casa”.