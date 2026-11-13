Supplenze GPS, nuove assegnazioni in 16 province: tre aggiornamenti arrivano oggi

Proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS per l’assegnazione delle supplenze. Rispetto al nostro precedente aggiornamento, che arrivava all’11 novembre, nel nuovo elenco compaiono 16 nuovi turni effettivi, con ulteriori pubblicazioni concentrate tra il 12 e il 13 novembre.
Le province con nuove supplenze
In Calabria si registra un nuovo turno per Catanzaro, mentre in Campania si aggiorna Salerno.
Ancora una volta particolarmente attiva l’Emilia-Romagna, dove avanzano le graduatorie di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza e Ravenna. È la regione con il maggior numero di nuovi scorrimenti in questo aggiornamento.
In Liguria arriva un nuovo turno per Genova, mentre in Lombardia si muovono Monza Brianza e Sondrio. Proprio Sondrio rientra tra le province aggiornate nella giornata di oggi.
In Molise proseguono le nomine a Campobasso, dove compare un nuovo turno datato 13 novembre.
Nuovi movimenti anche in Piemonte, con aggiornamenti per Alessandria, Biella e Cuneo.
In Puglia si registra invece un nuovo turno per Taranto.
Chiude il quadro il Veneto, dove arriva un nuovo aggiornamento per Vicenza, anch’esso datato 13 novembre.
Il riepilogo nelle province aggiornate
Nel complesso, rispetto al precedente punto della situazione, risultano quindi 16 nuove province interessate da ulteriori turni di nomina. Le novità più recenti riguardano Sondrio, Campobasso e Vicenza, tutte aggiornate nella giornata di oggi.
Il dato che emerge con maggiore evidenza è però il peso dell’Emilia-Romagna, che da sola concentra cinque dei nuovi scorrimenti rilevati.