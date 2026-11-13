Conoscere se stessi per scegliere in modo consapevole: Step INTO the future e il nuovo metodo per l’orientamento scolastico

È arrivato il momento, per l’orientamento, di superare il modello fieristico. Elencare corsi e carriere è utile, ma ai ragazzi serve anche un metodo per lavorare sull’autoconsapevolezza e capire cosa fa veramente per loro. Come singoli, come individui con passioni, desideri, paure e inclinazioni del tutto personali.

Il bisogno di accompagnare questo passaggio emerge anche dai dati. Secondo il Rapporto AlmaDiploma 2026, il 51,3% dei diplomati del 2025 non ha ancora in mente la professione che vorrebbe svolgere una volta conclusi gli studi. Nonostante l’orientamento.

Ecco perché è nato Step INTO the future, il primo evento gratuito di orientamento esperienziale in Italia che mette al centro l’esperienza personale di studenti e studentesse. Il cuore dell’evento è proprio questo: imparare conoscersi per imparare a scegliere.

Realizzato da Accademia dei Desideri in collaborazione con WeSchool, il format è pensato per superare il limite principale dell’orientamento per come lo si è inteso fino ad oggi: la distanza fra ricevere delle informazioni e saper interpretare cosa significano per te.

Oggi, ragazzi e ragazze oggi possono conoscere a memoria i corsi di un ateneo senza avere ancora gli strumenti per confrontarli con i propri interessi. Possono ascoltare un professionista parlare della propria carriera senza riuscire a immedesimarsi nel racconto, a immaginarsi un racconto per sé. E se questo succede, è perché si dà ancora troppa importanza alle strade da scegliere, e si lascia fuori dal quadro la persona che deve scegliere. Step INTO the future, invece, ribalta il meccanismo. E lo fa coinvolgendo genitori e docenti.

Per chi insegna, è una questione educativa aperta da sempre: come aiutare gli studenti a costruire criteri personali con cui valutare le possibilità? E come si può farlo con metodo? L’evento risponde a queste domande nel concreto.

Tre spazi da attraversare, una giornata per conoscersi

Pensiamo a una studentessa che dice: “Mi piacerebbe fare un lavoro creativo”. È un desiderio chiaro, ma ancora molto sfumato. Le piace disegnare? Scrivere? Realizzare oggetti con le mani? Sotto lo stesso cappello sono raccolti interessi diversi. Percorsi di studio diversi. Professioni diverse. Ecco perché prima di associare quel desiderio al nome di un corso, vale la pena fermarsi un attimo e approfondirlo. Magari con una mappa alla mano.

Step INTO the future parte da qui. Ragazzi e ragazze attraversano fisicamente ambienti progettati per aiutarli a riconoscere le proprie paure, i propri desideri, le proprie potenzialità.

Si parte dall’Area della Consapevolezza, un percorso attraverso tre stanze che accompagna ragazzi e ragazze a riflettere su sé stessi prima di esplorare le opportunità formative.

Nella Stanza della Paura vengono invitati a riconoscere e dare voce ai timori legati al futuro e alle scelte che li attendono. Nella Stanza del Potenziale, invece, l’attenzione si sposta sui punti di forza, sulle capacità e sulle risorse personali, anche quelle di cui non sono ancora pienamente consapevoli. Il percorso prosegue nella Stanza della Strategia e dell’Orientamento, dove queste riflessioni iniziano a tradursi in direzioni concrete. Attraverso una mappa delle aree di interesse e il confronto con gli orientatori, gli studenti vengono aiutati a individuare i percorsi formativi più vicini alle proprie inclinazioni e curiosità, costruendo una prima strategia personale di esplorazione.

È da qui che prende avvio il viaggio nell’Area della Formazione: non una visita casuale agli stand, ma un percorso di incontri e domande guidato da una maggiore consapevolezza di sé.

Confrontandosi con gli studenti universitari e con i responsabili delle università presenti, ragazze e ragazzi possono farsi un’idea di prima mano sul percorso di studi più o meno affine a loro, a quello che sentono, a quello che vogliono. Alle presentazioni in 30 secondi di tutti i percorsi dell’ateneo, Step INTO the future preferisce le domande, il dialogo aperto.

Alla fine arriva l’Area delle Professioni, in cui le aziende coinvolgono ragazzi e ragazze con giochi, sfide e attività interattive, per esplorare i retroscena di un mestiere e delle competenze che richiede. Anche qui: un’occasione per fare domande e confrontare l’idea che si ha di una professione con ciò che racconta chi la svolge a partire dalla propria esperienza, anche personale.

Ecco allora che quel desiderio di “fare un lavoro creativo” può diventare finalmente più preciso e delineato. L’idea iniziale si corona di dettagli e studenti e studentesse possono osservarla sotto una nuova luce. Più viva, più concreta. E diventa più facile immaginarsi dentro una possibilità, capire che cosa fa per loro e che cosa no.

Porta la tua classe a Step INTO the future

Una giornata gratuita per esplorare percorsi di studio e professioni, partendo dai propri interessi. E tornare in classe con nuove possibilità da approfondire.

Milano, 19 novembre 2026 · Roncade (Treviso), 11 dicembre 2026 · Bari, 19 febbraio 2027.

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