Doppio canale di reclutamento: c’è finalmente la data per la decisione sull’assunzione da posti residui

Abbiamo finalmente la data per il possibile via libera al doppio canale di reclutamento, anche se a una sua versione ridotta rispetto a quello vero e proprio all’esame di Bruxelles (con la trasformazione di Gps in Gpsr): la prossima settimana, per la precisione martedì 17 novembre, ci sarà il voto decisivo al Senato per proseguire la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 del Decreto Scuola.

Si sblocca il sostegno

I tanti emendamenti presentati, tra cui quello relativo al doppio canale di reclutamento, hanno rallentato l’iter previsto, ma in ogni caso si dovrà fare in modo di non andare oltre la scadenza costituzionale del 29 novembre per l’approvazione definitiva del Decreto Scuola.

In questi giorni sta proseguendo l’iter di approvazione degli emendamenti, e nelle scorse ore si è sbloccata la situazione relativa al sostegno, con il via libera al terzo ciclo dei Corsi Indire per quel che riguarda i triennalisti.

Doppio canale, ma “mini”

La settimana prossima invece, come detto, si discuterà del reclutamento docenti precari, con la discussione del doppio canale di reclutamento su posti residui proposto da FdI e Lega. Proprio in virtù del fatto che si rivolge solo ai posti residui, questo doppio canale di reclutamento è stato ribattezzato “mini” e non convince appieno i sostenitori del doppio canale vero e proprio, che dovrebbe consentire assunzioni da concorsi e Gps a pieno regime, e non solo dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali per il ruolo.

In ogni caso, sarebbe un primo segnale importante in questo senso e potrebbe consentire di guardare al prossimo anno scolastico con maggiore ottimismo rispetto alla situazione del precariato della scuola italiana e della supplentite. Ma resta sempre sullo sfondo la decisione di Bruxelles sulla trasformazione delle Gps in Gpsr che potrebbe davvero consentire alla scuola italiana di arrivare a una svolta sul reclutamento.