Graduatorie GPS, chi potrà scegliere la provincia nel 2027

La normativa attuale mantiene la cadenza biennale dell’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze provinciali. Il 2026 è stato l’anno dell’aggiornamento, con prossimo appuntamento fissato per il 2028, quando è atteso anche, finalmente, il regolamento che disciplinerà finalmente tutta la procedura.

Le novità dell’ultima ordinanza

Al momento siamo ancora sotto Ordinanza, pubblicata a inizio 2026, che al contrario di quanto si pensava però ha portato moltissime novità, come ad esempio il nuovo algoritmo per le convocazioni dopo la scelta delle max 150 preferenze con nuovo sistema di ripescaggio che torna indietro e non considera più i docenti rinunciatari involontari per sedi non espresse.

L’anno prossimo però non sarà tutto fermo, considerato che come sempre nell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie biennali, ci sarà l’occasione di aggiornare la propria posizione con l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. Inserimenti in coda che consentiranno a chi ha ottenuto i requisiti dopo l’aggiornamento del 2026 di inserirsi in graduatoria.

La scelta della provincia però non riguarderà tutti. Gli elenchi aggiuntivi, disciplinati dall’art. 10 dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, consentono la scelta della pro9vincia per i nuovi inserimenti ma non autorizzano il cambio provincia per l’anno scolastico 2027/28.

Chi potrà scegliere la provincia per la prima volta

Tutti coloro i quali sono già in graduatoria, dovranno infatti mantenere la provincia scelta per il biennio 2026-2028.

Gli elenchi aggiuntivi sono riservati a chi sta acquisendo o acquisirà un titolo di abilitazione per classe di concorso o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2027. Tutti questi candidati, avranno con gli elenchi aggiuntivi di inserirsi per quella classe o posto nella prima fascia, in coda, sempre però nell’ambito della provincia già scelta nel 2026.

La scelta della provincia sarà riservata unicamente a coloro che non hanno mai effettuato un precedente inserimento nelle GPS. Nel frattempo si resta in attesa di novità inerenti il doppio canale di reclutamento, che dovrebbe consentire di attingere proprio dalle Gps per assunzioni parallele ai concorsi scuola.