Sciopero scuola 20 novembre 2026: chi aderisce alla nuova protesta

Nuovo sciopero in arrivo per il mondo della scuola. In questo avvio di anno scolastico contrassegnato da un numero particolarmente elevato di mobilitazioni da parte dei sindacati legati al mondo della scuola, è in programma un nuovo appuntamento con manifestazioni in piazza indette per protestare contro ciò che ancora deve essere risolto in ambito scolastico.

Tutti in piazza il prossimo 20 novembre

Appuntamento, come quasi sempre accade, di venerdì: lo sciopero è stato proclamato per il prossimo 20 novembre 2026 quando il personale scolastico sarà in piazza per un’astensione dal lavoro prevista per tutta la giornata nell’ambito di uno sciopero nel settore dell’istruzione.

Lo ufficializza il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’Avviso n. 64 del 12 novembre 2026. La mobilitazione è stata proclamata da parte di numerose organizzazioni sindacali e coinvolgere il personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca.

Le sigle sindacali coinvolte

Lo sciopero è previsto per tutta la giornata del 20 novembre. Impossibile sapere a priori chi prenderà parte e chi no allo sciopero, per cui sarà necessario la mattina stessa recarsi a scuola per verificare se le lezioni si svolgeranno regolarmente oppure no. Un problema in particolare per chi ha figli più piccoli a scuola che nel caso di annullamento delle lezioni dovranno essere riaccompagnati a casa, e in alcuni casi sarà necessario chiedere un permesso da parte dei genitori che lavorano.

Lo sciopero del 20 novembre è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali USB P.I., Confederazione CGIL, con adesione di FLC CGIL, SISA, S.I.D.L., Federazione Gilda Unams, CLAP, Confederazione COBAS, Sial Cobas, con adesione di CUB Confederazione, ADL Varese e CUB SUR, SGB, CIB Unicobas, con adesione di Unicobas Scuola&Università, SSB.

L’auspicio è che al contrario di quanto avvenuto lo scorso ottobre, le manifestazioni in piazza si possano svolgere nel massimo ordine e rispetto delle cose e delle persone, nel pieno diritto di manifestare per i propri diritti.