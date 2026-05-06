Nomine Gps, regole più severe per i precari: controllo titoli entro tre giorni

Tra le novità introdotte dalla recente ordinanza che regolamenta le GPS per il prossimo biennio, oltre alla rivisitazione dell’algoritmo che avrà adesso un nuovo sistema di ripescaggio e alle pene più severe per chi abbandona una supplenza, c’è anche la stretta sui tempi per le verifiche sui titoli dichiarati da chi si è iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Le indicazioni ministeriali

Le nuove indicazioni ministeriali obbligano le scuole ad attuare tempistiche più stringenti per i controlli, che non potranno superare i tre giorni lavorativi dalla stipula del primo contratto.

Sono questi i contenuti dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. L’anticipo della presentazione delle domande alla sessione invernale, accompagnato da molte critiche, non è rimasto un provvedimento isolato ma si accompagna anche alla necessità di attuare controlli più rapidi in una fase successiva.

Il focus è sui giorni che seguono la nomina e sui controlli che gravano sulle scuole in cui il docente firma il primo contratto di supplenza.

Le verifiche sulle dichiarazioni presentate dovranno essere avviate entro tre giorni lavorativi, su tutti gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione, non solo quindi sul titolo di accesso. L’obiettivo è fare in modo che, in caso di incongruenze, l’annullamento dell’incarico possa avvenire il prima possibile così da procedere rapidamente alla sostituzione del docente, evitando che la classe resti scoperta a lungo.

La procedura in caso di errori

Cosa succede se si riscontrano errori? Il dirigente scolastico dovrà subito comunicare l’esito negativo all’ufficio competente. A quel punto si procederà con l’esclusione dell’aspirante dalla graduatoria oppure con la rideterminazione del punteggio e della posizione assegnata.

L’obiettivo è ottimizzare la procedura e garantire regolarità, ma è evidente come tutto questo rappresenterà un ulteriore carico di lavoro, soprattutto a livello di tempistiche, per le scuole e le segreterie coinvolte.