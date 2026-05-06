Assunzioni docenti 2026: via da oggi alle domande per il ruolo, per i posti disponibili consultare la consistenza numerica delle graduatorie

Prende oggi il via la procedura di presentazione delle domande finalizzate all’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo, vera novità delle immissioni in vista del prossimo anno scolastico. C’è tempo per presentare la domanda fino al 25 maggio alle ore 23:59.

Scelte al buio

Non ci sono molti riferimenti a disposizione dei docenti coinvolti nella procedura per quanto riguarda il numero di colleghi interessati all’inserimento in una specifica regione. Per questo motivo, le scelte andranno fatte in larga parte al buio. Ogni docente verrà a conoscenza della propria posizione negli elenchi regionali solo dopo la chiusura della procedura e la pubblicazione degli esiti.

Il decreto n. 68 del 22 aprile 2026 afferma infatti, all’articolo 4 comma 9: “Sulla base delle istanze pervenute, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza, ciascun USR pubblica gli elenchi regionali, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.”

Per visionare gli elenchi regionali bisognerà quindi attendere la pubblicazione ufficiale, che potrà avvenire soltanto dopo la chiusura della finestra per la presentazione delle domande.

La consistenza delle graduatorie

Esistono però alcuni riferimenti utili per orientare le scelte. Il principale riguarda la consistenza numerica delle graduatorie, già pubblicata dagli Uffici Scolastici Regionali su indicazione del ministero prima dell’avvio della procedura.

Va ricordato che gli elenchi regionali per il ruolo avranno precedenza rispetto allo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e alla mini call veloce, che diventano quindi procedure residuali rispetto agli elenchi stessi. A loro volta, però, anche gli elenchi regionali restano subordinati alle ordinarie procedure di immissione in ruolo.