Supplenze GPS, nuovi incarichi in 45 province: si muovono molte città del Nord

Proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS per l’assegnazione delle supplenze fino al 31 agosto e al 30 giugno. Rispetto al nostro precedente aggiornamento dell’8 novembre, sono comparsi 48 nuovi turni effettivi distribuiti in 45 province, con pubblicazioni concentrate soprattutto tra il 9 e l’11 novembre.

Le nuove nomine

Il quadro continua quindi a muoversi in maniera significativa anche a novembre inoltrato. Tra le regioni più attive c’è ancora una volta la Lombardia, dove risultano nuovi turni per Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza e Pavia. Particolarmente rilevante l’aggiornamento di Milano, dove le graduatorie tornano a scorrere dopo il precedente turno.

Numerosi movimenti anche in Veneto, con nuove pubblicazioni per Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.

In Emilia-Romagna si aggiornano Bologna e Ferrara, mentre nel Friuli Venezia Giulia proseguono le operazioni a Trieste e Udine. Proprio Udine registra più di un nuovo turno nel periodo considerato.

Anche la Puglia continua a muoversi. La novità più significativa riguarda Bari, dove si registrano due ulteriori scorrimenti, ai quali si aggiunge un nuovo aggiornamento per Brindisi.

In Toscana avanzano le graduatorie di Firenze, Lucca, Massa Carrara e Prato, mentre in Umbria arrivano nuovi turni per Perugia e Terni. Perugia registra due nuove pubblicazioni rispetto al precedente aggiornamento.

Nuovi incarichi anche nelle Marche, con Ancona e Macerata, e in Piemonte, dove si aggiorna Biella. In Molise la novità riguarda invece Isernia.

Al Sud e nelle Isole si registrano ulteriori movimenti. In Calabria avanzano Crotone e Vibo Valentia, mentre in Campania si aggiorna Caserta. In Sardegna ci sono nuovi turni per Nuoro e Oristano.

Particolarmente consistente anche il quadro della Sicilia, dove si registrano nuovi aggiornamenti per Agrigento, Caltanissetta-Enna, Catania, Ragusa e Trapani.

In Abruzzo, infine, si muovono L’Aquila e Chieti-Pescara, mentre nel Lazio arrivano nuovi turni per Frosinone e Rieti.