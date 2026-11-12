Concorsi scuola, pubblicati nuovi bandi per insegnanti ed educatori: assunzioni a tempo indeterminato e graduatorie, domande fino a dicembre

Nuove opportunità di lavoro nel settore scolastico ed educativo, con diversi concorsi pubblici che consentono di ottenere un’assunzione a tempo indeterminato oppure di entrare in graduatorie utilizzate per il conferimento di incarichi temporanei. Le ultime selezioni, pubblicate nei giorni scorsi, riguardano soprattutto insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori di asilo nido e coordinatori pedagogici.

Le possibilità interessano Emilia-Romagna, Veneto e Lazio, con scadenze comprese tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 2026. Si tratta di bandi differenti rispetto a quelli già segnalati nelle precedenti ricognizioni.

Nuovi concorsi per insegnanti: assunzioni e graduatorie

Tra le opportunità più interessanti figura il concorso indetto dal Comune di Forlì, in Emilia-Romagna, per l’assunzione di un insegnante della scuola dell’infanzia a tempo pieno e indeterminato. La procedura prevede una selezione per esami e le candidature possono essere presentate entro il 7 dicembre 2026, alle ore 14.

Sempre in Emilia-Romagna, il Comune di Riccione ha aperto due procedure destinate alla formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato. La prima riguarda gli insegnanti della scuola dell’infanzia, mentre la seconda è rivolta agli educatori degli asili nido comunali. Entrambe prevedono prove d’esame e la scadenza per partecipare è fissata al 29 novembre 2026. Gli interessati possono consultare il bando per insegnanti e quello per educatori.

Un’altra possibilità arriva dal Comune di Venezia, che ha pubblicato un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un coordinatore pedagogico. La selezione si svolgerà per titoli ed esami e le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2026, alle ore 12.

Educatori di asilo nido: nuove opportunità anche nel Lazio

Tra gli avvisi più recenti rientra anche quello dell’ASP di Ciampino, in provincia di Roma, che ha avviato una selezione per titoli ed esami finalizzata alla costituzione di una graduatoria per l’assunzione di educatori di asilo nido e profili equipollenti.

La procedura, annunciata il 10 novembre, permetterà di individuare personale da utilizzare secondo le esigenze dei servizi educativi. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 4 dicembre 2026. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’avviso pubblicato dal Comune di Ciampino.

Nel settore socioeducativo si segnala inoltre il concorso del CISS Ossola, in Piemonte, per cinque educatori professionali a tempo indeterminato, da impiegare nei servizi rivolti a minori e persone con disabilità. Le domande possono essere presentate fino al 6 dicembre 2026, alle ore 23:59.