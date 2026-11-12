Via libera al terzo ciclo indire sostegno: per i triennalisti anche nuove opportunità legate ai corsi TFA

Il terzo ciclo di specializzazione sul sostegno Indire è praticamente realtà, ma solo per i triennalisti. Diventa quasi ufficiale quindi quanto già anticipato nelle scorse settimane sia dall’onorevole Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, sia dal presidente Indire Francesco Manfredi, di fatto responsabile dei percorsi abbreviati per il titolo equiparato al Tfa.

Situazione risolta a metà

Al contrario dei due cicli precedenti però, almeno per il momento, i corsi saranno riservati unicamente ai docenti in possesso del requisito dei tre anni di servizio. Niente da fare per ora per gli specializzati estero, che avevano invece trovato spazio nei due cicli precedenti. Non si tratta di una chiusura definitiva, ma provvisoria. Sulla questione si tornerà nelle prossime settimane auspicando una nuova apertura da parte del ministero e di Indire.

La conferma dell’arrivo del bando per il terzo ciclo dei percorsi Indire sul sostegno arriva proprio dall’onorevole Mario Pittoni, che già aveva ampiamente anticipato la circostanza nelle scorse settimane: “Sul terzo ciclo INDIRE di specializzazione sul sostegno per triennalisti, come avevo preannunciato è praticamente fatta. Per loro si apriranno anche le nuove opportunità legate ai corsi TFA cui avevo accennato i mesi scorsi”.

Pittoni conferma anche che per il momento non ci sono novità per quel che riguarda invece i corsi riservati agli specializzati estero: “Più complicata la situazione per quanto riguarda i titoli esteri. Avevamo proposto di portare il limite per l’accesso ai corsi alla data delle norme attuative dell’Indire, ma allo stato attuale sulla questione non c’è la necessaria intesa fra MUR e MIM”.

Doppio canale anchea in stand by

Nessuna novità invece, almeno per il momento, per quel che riguarda il doppio canale di reclutamento, su cui ci si sta muovendo su più fronti. C’è quello sui posti residui all’esame del Senato nell’ambito degli emendamenti al Decreto Scuola e quello non soltanto sui posti residui che comporterebbe la trasformazione delle Gps in Gpsr al vaglio di Bruxelles. Anche su questo Pittoni spiega che “il completamento del percorso è comunque legato all’auspicato via libera della Commissione europea”.