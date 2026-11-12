Cambia la specializzazione sostegno per i docenti con tre anni di servizio: percorsi minimi da 30 CFU

Come anticipato nei giorni scorsi da Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega, si avvicina il via libera ai corsi di specializzazione per il sostegno riservati a chi è in possesso di tre anni di servizio specifico. Lo prevede un emendamento al Decreto Scuola n. 170/2026, accantonato dalla Commissione Cultura del Senato. Ora non resta che aspettare la votazione in programma la prossima settimana.

Pittoni spiega: “Per i triennalisti, come avevo preannunciato, è praticamente fatta. Si apriranno anche nuove opportunità. Più complicata la situazione sui titoli esteri. Avevamo proposto di portare il limite alla data delle norme attuative dell’Indire, ma allo stato attuale sulla questione non c’è la necessaria intesa tra Mur e Mim”.

Le novità dell’emandamento

Si tratta di un emendamento che ha subito alcune modifiche che hanno consentito anche di provvedere ad aggiunte che ne caratterizzano la nuova struttura.

L’emendamento fa riferimento all’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e interessa i docenti in possesso del requisito dei 3 anni di servizio nel grado di scuola per il quale richiedono la partecipazione al corso.

I percorsi sono stati prorogati dall’iniziale scadenza del 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027, e avranno validità per l’anno accademico 2026/27. Verranno organizzati dalle facoltà.

Sempre per l’anno accademico in corso, se la quota dell’offerta formativa prevista dagli atenei non dovesse essere sufficiente a soddisfare le richieste del sistema scolastico, è previsto che si faccia ricorso a una quota residua a carico dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire).

Almeno 30 cfu

Per il prossimo anno accademico invece, il 2027/28, chi è in possesso dei requisiti pul conseguire la specializzazione sul sostegno superando i percorsi di formazione attivati dalle Università

Il requisito fa riferimento a chi ha svolto servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

E’ necessario ottenere tramite percorso universitario almeno 30 CFU. Nessuna novità invece, ma era già stato ampiamente anticipato nelle scorse settimane, per quel che riguarda i corsi Indire del terzo ciclo riservati a chi ha ottenuto la specializzazione estera. Per quelli sarà necessario attendere ancora ma non sono state date indicazioni di massima. Ancora nessuna novità invece, sempre restando agli emendamenti nell’ambito del Decreto Scuola, per il doppio canale di reclutamento su posti residui.