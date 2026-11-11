Allarme bomba domani si va a scuola? Le decisioni di ministero e Governo

Domani si va a scuola? E’ la domanda che si fanno in queste ore studenti, genitori e personale scolastico dopo l’allarme bomba circolato in tutta Italia in mattinata che ha causato panico ma per fortuna nessuna conseguenza. L’allarme però resta alto, e non potrebbe essere altrimenti, perché derubricare le migliaia di mail pervenute ai dirigenti scolastici come semplice atto di un “mitomane” significherebbe non dare la giusta importanza a un fenomeno che già nei giorni scorsi ha riguardato voli aerei.

L’allarme è rientrato

In ogni caso, al momento, non ci sono motivi concreti per chiudere le scuole e lo conferma il ministero dell’Istruzione, secondo cui “domani le scuole in tutta Italia saranno regolarmente aperte, non vi è alcun motivo per tenerle chiuse”.

Nel frattempo sono in corso vertici a livello ministeriale e governativo per capire la natura di queste mail finite nelle caselle di posta di migliaia di scuole che hanno provocato il panico sia negli istituti sia nelle case man mano che i genitori degli studenti leggevano online della notizia.

Alcune scuole hanno optato per l’evacuazione, altre no, in base alle disposizioni che arrivavano dalle forze dell’ordine dei singoli centri urbani dove il fenomeno si è verificato. Inevitabilmente la situazione non è stata gestita in maniera omogenea a livello nazionale, dal momento che una situazione simile non si era mai verificata e ha impedito di affrontarla in maniera uniforme rispettando un protocollo.

Le decisioni per domani

Mittente firmatario delle mail Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Destinataria delle minacce anche la premier Giorgia Meloni, con una minaccia rivolta alla presidente del Consiglio contenuta nel messaggio inviato alle scuole: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Anche in questo caso, per fortuna, la minaccia si è rivelata essere solo tale e non si è concretizzata.

In ogni caso in vista di domani le scuole restano per il momento aperte, almeno da indicazioni ministeriali e del Governo. Ma in ogni caso la cosa migliore è fare riferimento ai singoli istituti con le comunicazioni ufficiali che possono essere diramate anche attravero si rappresentanti di classe e di istituto.