Precari scuola: da novembre arriva il bonus INPS con gli arretrati per chi ha preso la NASpI

Novità importanti per gli insegnanti supplenti e per i lavoratori ATA che, dopo la conclusione di un contratto scolastico, hanno ricevuto l’indennità di disoccupazione. A partire da novembre 2026, infatti, alcuni beneficiari della NASpI potranno trovare sul proprio conto un pagamento aggiuntivo, anche se nel frattempo hanno ripreso a lavorare oppure non ricevono più l’assegno dell’INPS.

Si tratta di un’agevolazione economica prevista dalla normativa fiscale del 2025, sulla quale l’Istituto previdenziale ha fornito nuove indicazioni il 10 novembre 2026.

Chi può ricevere questi soldi e quanto viene riconosciuto

Il beneficio riguarda le persone che, nell’arco dell’anno, non superano complessivamente i 20mila euro di reddito. Tra queste rientrano anche coloro che hanno usufruito della NASpI, perché il denaro ricevuto durante la disoccupazione viene considerato, ai fini delle tasse, un’entrata che sostituisce lo stipendio.

La cifra spettante non è uguale per tutti. Per stabilirla viene preso come riferimento il reddito da lavoro, calcolato su base annuale.

Per gli importi più bassi, entro 8.500 euro, si utilizza una percentuale del 7,1%. Questa scende al 5,3% quando il reddito supera 8.500 euro senza andare oltre 15mila. Per la fascia successiva si applica invece il 4,8%, sempre rispettando il tetto complessivo di 20mila euro.

Soldi in arrivo anche per chi ha terminato la disoccupazione

L’aspetto più interessante per il personale scolastico riguarda chi ha percepito la NASpI soltanto per alcuni mesi.

Non è necessario che l’indennità sia ancora attiva al momento del pagamento. Anche un docente che ha terminato il periodo di disoccupazione può ottenere il beneficio, se ne ha maturato il diritto.

L’INPS comincerà a distribuire le somme nel mese di novembre 2026, comprendendo nel calcolo anche quanto eventualmente spettante per i mesi precedenti, a partire da gennaio.

Non bisogna compilare alcuna richiesta. Sarà direttamente l’Istituto a verificare le condizioni necessarie e a disporre l’accredito, che arriverà come operazione distinta rispetto ai normali versamenti della NASpI.

Quando il sistema funzionerà secondo il calendario ordinario, i pagamenti saranno distribuiti in undici mensilità, con il primo versamento a febbraio e l’ultimo a dicembre.

Resta comunque possibile scegliere di non ricevere direttamente queste somme attraverso una procedura online sul sito INPS. In questo caso, chi possiede i requisiti potrà eventualmente recuperare il beneficio attraverso la dichiarazione fiscale annuale.