Doppio punteggio in Gps per chi accetta questi incarichi: elenco delle scuole fornito dal Ministero ogni anno

Per i docenti e il personale ATA che lavorano nelle scuole situate nei territori montani si prospetta un’importante novità sul fronte delle graduatorie. Il Ministero sta valutando l’introduzione di un riconoscimento aggiuntivo per chi presta servizio in queste sedi, con la possibilità di migliorare il proprio punteggio e, di conseguenza, le opportunità di ottenere un incarico.

Il lavoro svolto nel 2026/27 non dovrebbe produrre alcun vantaggio ai fini della nuova misura. È quanto emerge dal provvedimento ancora in fase di definizione, che individua nell’anno successivo il momento da cui iniziare a considerare gli incarichi.

I primi benefici nelle graduatorie del 2028

Il nuovo sistema non avrebbe effetti immediati. Secondo le indicazioni contenute nella proposta ministeriale, soltanto le attività lavorative effettuate a partire dall’anno scolastico 2027/28 permetterebbero di accumulare il beneficio.

Per gli insegnanti, gli effetti diventerebbero visibili con il rinnovo delle graduatorie previsto nel 2028. È in quell’occasione che chi possiede i requisiti potrebbe ottenere una valutazione superiore nelle GPS e nelle GaE.

Anche per i collaboratori scolastici e le altre figure ATA il riconoscimento arriverebbe nel 2028, in occasione della revisione delle graduatorie provinciali permanenti.

La differenza rispetto alle regole ordinarie potrebbe essere significativa. Un insegnante potrebbe ricevere sei punti supplementari per un’annualità, oltre a quelli già attribuiti per il servizio. In presenza di un incarico che normalmente consente di raggiungere dodici punti, il valore complessivo salirebbe quindi a diciotto.

Per gli ATA l’incremento ipotizzato sarebbe invece pari a tre punti annuali.

Non tutti, comunque, riceverebbero necessariamente lo stesso riconoscimento. Il progetto contempla ulteriori vantaggi per chi rimane nella stessa realtà scolastica per più anni. Nel caso degli insegnanti della primaria, sarebbe inoltre considerata l’attività svolta in classi che riuniscono alunni di differenti annualità.

Queste cifre non sono ancora definitive. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, pronunciandosi il 22 ottobre, ha invitato il Ministero a ridimensionare gli aumenti previsti. Non si può quindi escludere che il testo conclusivo stabilisca valori inferiori.

Non basta lavorare in un comune montano

Non sarà sufficiente verificare che l’istituto abbia sede amministrativa in un territorio di montagna. A essere determinante sarà la struttura scolastica nella quale il dipendente presta concretamente servizio.

Il percorso per individuare le sedi ammesse prevede diversi passaggi. Una prima classificazione dei territori montani è stata effettuata con il DPCM 121/2026. Successivamente dovranno essere selezionati i comuni nei quali applicare gli incentivi. Soltanto dopo questa fase sarà possibile conoscere con precisione gli edifici scolastici interessati, attraverso un elenco ministeriale da rendere disponibile annualmente entro giugno.

Sono previsti anche vincoli relativi alla durata dell’incarico. Per accedere al riconoscimento bisognerebbe raggiungere 180 giornate di lavoro effettivo durante l’anno scolastico.

Per gli insegnanti, almeno 120 di queste giornate dovrebbero riguardare direttamente l’insegnamento. Per gli ATA, invece, una quota equivalente dovrebbe coincidere con il periodo in cui gli studenti svolgono le lezioni.

La disposizione interesserebbe sia i dipendenti di ruolo sia i supplenti, in tutti gli ordini scolastici.

Il punteggio doppio esiste già, ma riguarda una situazione diversa

Occorre infine distinguere la misura in preparazione da un’altra agevolazione già presente nella normativa scolastica.

Alcuni insegnanti della primaria possono beneficiare di una valutazione raddoppiata del servizio prestato nelle pluriclassi montane. Questa possibilità riguarda però le procedure di trasferimento e gli altri movimenti regolati dalla contrattazione sulla mobilità, alle condizioni stabilite dalla normativa del 1957.

Non si tratta quindi di un raddoppio generalizzato valido per tutti gli insegnanti e per qualsiasi graduatoria.

La novità in discussione riguarda invece l’attribuzione di punti supplementari nelle graduatorie di reclutamento, con modalità e tempi ancora da confermare.

Scegliere una di queste sedi nel 2026/27 non dovrebbe consentire di ottenere il nuovo incentivo. Dal 2027/28, invece, un incarico nelle scuole individuate dal Ministero potrebbe diventare più vantaggioso anche in prospettiva delle successive supplenze e assunzioni.