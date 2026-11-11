GPS 2027/28, seconda fascia a rischio: più difficile ottenere supplenze con i nuovi inserimenti negli elenchi aggiuntivi

Per i docenti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, l’anno scolastico 2027/28 potrebbe presentare qualche difficoltà in più. Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia consentiranno a nuovi aspiranti di acquisire una posizione di maggiore priorità nell’assegnazione delle supplenze.
Chi rimarrà in seconda fascia potrebbe vedere ridursi le possibilità di ottenere un incarico, anche senza perdere posizioni nella propria graduatoria.
Seconda fascia GPS, perché potrebbero diminuire le possibilità di lavorare
Gli elenchi aggiuntivi si collocano dopo la prima fascia ordinaria, ma prima della seconda. I docenti che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno e si inseriranno negli elenchi aggiuntivi avranno la precedenza rispetto agli aspiranti della seconda fascia.
Un docente che oggi si trova al centesimo posto della seconda fascia potrebbe risalire al novantesimo perché alcuni colleghi, dopo aver conseguito l’abilitazione, passeranno nell’elenco aggiuntivo.
Apparentemente si tratta di un miglioramento. In realtà, quegli stessi colleghi non spariranno dal sistema delle supplenze, ma si troveranno in una graduatoria che viene utilizzata prima della seconda fascia.
Pur avendo guadagnato dieci posizioni, il docente potrebbe ritrovarsi con minori opportunità di ottenere una supplenza rispetto all’anno precedente.
Molto dipenderà naturalmente dal numero di aspiranti che conseguiranno il titolo, dalle disponibilità di posti e dalla situazione delle singole province e classi di concorso.
Il ripescaggio potrebbe rendere ancora più difficile lo scorrimento
Il nuovo funzionamento dell’algoritmo delle supplenze prevede il ripescaggio degli aspiranti non soddisfatti nei precedenti turni di nomina.
Questo sistema offre maggiori opportunità ai docenti che non hanno ottenuto un incarico nelle prime assegnazioni, ma potrebbe determinare anche uno scorrimento più lento delle graduatorie.
Per gli aspiranti della seconda fascia si potrebbe quindi creare una doppia difficoltà: da una parte l’aumento dei docenti che hanno la precedenza grazie agli elenchi aggiuntivi, dall’altra un meccanismo di assegnazione che potrebbe lasciare meno occasioni di raggiungere le posizioni successive.
Chi può passare nell’elenco aggiuntivo nel 2027
L’opportunità riguarda i docenti che conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2027, secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’OM 27/2026.
Chi è già inserito nelle GPS dovrà mantenere la provincia scelta nel 2026, mentre chi non aveva presentato domanda potrà scegliere una provincia.
Restano da conoscere le date ufficiali per le domande e l’eventuale possibilità di iscriversi con riserva, sciogliendola successivamente.
La questione riguarda soprattutto chi, pur lavorando regolarmente dalla seconda fascia, non ritiene necessario conseguire l’abilitazione. Aver ottenuto supplenze negli anni precedenti non garantisce che le stesse opportunità si ripresentino nel 2027/28.
La seconda fascia gps continuerà a essere utilizzata per le nomine, ma il numero di aspiranti che la precederanno potrebbe aumentare sensibilmente.