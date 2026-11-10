Assunzioni da Gps posto comune: in corso confronto tra Mim e MEF per reperire le risorse necessarie al doppio canale

E’ ancora in corso il confronto tra MIM e MEF per il reperimento delle risorse per le assunzioni da GPS. E’ uno dei nodi cruciali dell’esame degli emendamenti al Decreto Scuola, rinviato per la seconda volta all’esame nell’Aula del Senato in prima lettura. L’enorme mole di lavoro per i parlamentari coinvolti, in virtù degli oltre 800 emendamenti presentati, ha reso necessario una nuova analisi del calendario.

L’esame la prossima settimana

Per questo la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha deciso di stabilire una nuova data per la discussione del provvedimento che a questo punto slitta alla prossima settimana.

I lavori sono in corso e a buon punto, ma non ancora completati, considerato che ci sono ancora da votare circa 100 emendamenti. Si sta lavorando anche al completamento dei pareri relativi alle proposte di modifica. Il lavoro complessivo riguarda un totale di 825 emendamenti depositati, quasi tutti (oltre 700) presentati dai gruppi di opposizione.

Tra questi, quelli inerenti il doppio canale di reclutamento docenti, con gli emendamenti presentati da Lega e FdI per operare assunzioni sui posti residui da immissioni in ruolo ed elenchi regionali. Proprio di questo si sta ancora discutendo con il confronto ancora in corso tra MIM-MEF per il reperimento delle risorse per le assunzioni da GPS.

Ore decisive per il doppio canale

La nuova calendarizzazione dei lavori deve in ogni caso tener conto della necessità di completare i lavori entro il prossimo 29 novembre. E’ infatti quella la scadenza tassativa per fare in modo che il decreto legge venga convertito in legge in via definitiva, completando anche l’iter di seconda lettura alla Camera dei Deputati.

Tornando al doppio canale di reclutamento, l’approvazione degli emendamenti Bucalo sarebbe sicuramente un importante passo in avanti perché consentirebbe di estendere al posto comune quello che già avviene per il sostegno con lo scorrimento della prima fascia gps su posti residui. Proprio questo però è un limite della proposta: il doppio canale di reclutamento, per essere davvero efficace, non dovrebbe avere questo tipo di limitazione.