Supplenze GPS, i nuovi bollettini di inizio settimana: aggiornamenti in 22 province, le nomine proseguono

Proseguono le pubblicazioni dei bollettini delle supplenze da GPS per l’anno scolastico 2026/2027. Anche nelle giornate di questo inizio settimana, la seconda di novembre, diversi Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato nuovi turni di nomina, aggiornando il quadro delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato. Ricordiamo che l’assegnazione degli incarichi di supplenza per l’anno scolastico in corso tramite algoritmo proseguiranno fino alla fine dell’anno solare.

Le novità del 10 novembre

Gli aggiornamenti più recenti riguardano tre province distribuite in altrettante regioni. In Puglia è stato pubblicato un nuovo turno di nomine per la provincia di Bari, mentre in Sardegna si registra un aggiornamento per Nuoro. Novità anche in Toscana, dove l’Ufficio scolastico di Firenze ha pubblicato un ulteriore turno di assegnazioni.

Si tratta di tre nuovi aggiornamenti che confermano come le operazioni di attribuzione delle supplenze siano ancora in corso anche nel mese di novembre.

I nuovi bollettini del 9 novembre

Più numerosi gli aggiornamenti registrati nella giornata di lunedì 9 novembre, con nuove pubblicazioni in diverse regioni italiane.

Particolarmente intensa l’attività in Emilia-Romagna, dove sono stati segnalati nuovi turni di nomina nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Reggio Emilia e Rimini.

In Campania è stato pubblicato un nuovo bollettino per Caserta, mentre nel Friuli-Venezia Giulia gli aggiornamenti hanno interessato Udine. Nuove pubblicazioni anche nel Lazio, con Viterbo, e in Liguria, dove è stato aggiornato il quadro delle nomine a Genova.

In Lombardia si segnala un nuovo turno per Monza e Brianza, mentre nelle Marche le novità riguardano Ancona. In Piemonte è stato pubblicato un aggiornamento per Biella.

Anche la Sicilia registra nuove pubblicazioni, con i bollettini relativi a Caltanissetta ed Enna e a Catania. In Toscana si aggiunge Lucca, mentre in Umbria è stato pubblicato un nuovo turno per Perugia. Infine, in Veneto, gli aggiornamenti riguardano Belluno e Padova.

Supplenze GPS, le operazioni proseguono a novembre

Nel complesso, tra il 9 e il 10 novembre sono 22 le voci aggiornate nell’elenco dei bollettini provinciali, considerando Caltanissetta ed Enna come un’unica voce.

Le pubblicazioni confermano che le procedure di assegnazione delle supplenze continuano anche a novembre, attraverso ulteriori turni di nomina.

Per i docenti inseriti nelle GPS resta quindi importante consultare periodicamente i siti degli Uffici scolastici territoriali, verificando la presenza di nuovi bollettini e di eventuali provvedimenti che riguardano la propria provincia e classe di concorso.