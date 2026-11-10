Bando nuovo concorso scuola: 40mila assunzioni docenti in programma nel 2027

Tutto ancora fermo per quel che riguarda il possibile bando di concorso scuola di cui si parla da qualche settimana e per il quale il ministero ha già avviato la richiesta alle scuole la ricognizione delle aule per lo svolgimento delle prove. A questo si aggiunge la revisione delle tabelle dei titoli per i prossimi concorsi scuola è la conferma, da parte del ministro Valditara, dell’intenzione di proseguire con un concorso scuola l’anno, come del resto da accordi dell’Italia con Bruxelles in ambito Pnrr.

Le tempistiche del bando

Questo però non significa che le tempistiche debbano essere necessariamente imminenti per il bando, considerato che nel 2026 un concorso scuola c’è già stato, il Pnrr 3 utile a consentire all’Italia di raggiungere il target di assunzione programmato entro quest’anno sempre con l’Ue.

A questo punto ci sono due possibilità: che il bando venga pubblicato nelle prossime settimane, entro la fine del 2026, con prove che si potrebbero poi svolgere a inizio 2027 per consentire poi le immissioni in ruolo in vista del prossimo anno scolastico, oppure che si rimandi tutto al 2027, ma questo metterebbe a rischio il rispetto di tempistiche utili a finire prima dell’estate.

40mila assunzioni in programma

C’è poi la questione dei posti messi a bando dal prossimo concorso scuola. Numeri che ancora non conosciamo, ma si può partire anche in questo caso dalle ultime dichiarazioni del ministro Valditara che in vista del prossimo anno scolastico ha parlato di 40mila nuovi docenti assunti. Non è detto però che questi derivino tutti dal nuovo concorso scuola e che quindi il bando sia proprio per 40mila docenti, considerato che ci sono tante graduatorie cui attingere e che si sta discutendo del doppio canale di reclutamento, che potrebbe permettere di assumere anche dalle graduatorie provinciali.

In questo senso ci sono due possibilità: che passi l’emendamento per un doppio canale su posti residui come richiesto da Lega e FdI nell’ambito del Decreto Scuola, o che Bruxelles accetti la proposta di Mario Pittoni di trasformare le Gps in Gpsr per poi assumere tramite doppio canale, e in questo caso non si ragionerebbe più solo su posti residui.