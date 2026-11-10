Aumento stipendi docenti: cresce ancora la busta paga con l’ultima tranche in arrivo da gennaio

E’ in arrivo l’ultimo aumento di stipendio per i docenti facente parte del rinnovo di contratto relativo alla parte economica sottoscritta lo scorso luglio. Nei giorni in cui si discute del rinnovo della parte normativa del contratto, facente riferimento allo stesso periodo, scatta il conto alla rovescia per il personale scolastico che aspetta di ricevere l’ultima porzione di aumenti, dopo quelli dello scorso agosto comprensivi anche di arretrati corrisposti mediante emissione speciale.

Gli aumenti medi

Per il personale Ata, non per i docenti, è invece prevista anche il versamento di un’una tantum da 110 euro lordi. Sia per i docenti che per gli ata, invece, è in arrivo l’aumento del quinto dello stipendio in busta paga.

L’ultimo rinnovo contrattuale che verrà perfezionato a livello di erogazione in busta paga, prevede un aumento medio a regime di 137 euro lordi mensili calcolato su 13 mensilità. Per gli insegnanti l’aumento medio è di 143 euro lordi.

Gli aumenti sono stati ripartiti in “rate” erogate il 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027. Le prime due, sono state pagate anche sotto forma di arretrati, l’ultima scatterà dal nuovo anno.

L’una tantum Ata

Dal 1° gennaio 2027 è previsto anche l’aumento di alcune indennità fisse. Gli importi non sono uguali per tutti, e dipendono anche dal ruolo. Per i docenti è prevista la retribuzione professionale docenti (RPD) che aumenterà di 5,30 euro lordi mensili per chi ha fino a 14 anni di anzianità, di 6,60 euro tra 15 e 27 anni e di 8,30 euro da 28 anni. Gli importi sono corrisposti per 12 mensilità. Per i collaboratori e gli operatori ATA è previsto che il compenso individuale accessorio (CIA) aumenti di 5,80 euro lordi al mese, per 12 mensilità.

Per stabilire gli importi netti, bisogna fare riferimento alla propria situazione fiscale e contributiva individuale.

Come detto per gli Ata è prevista anche l’una tantum ATA da 110 euro lordi a gennaio. Ne hanno diritto i dipendenti a tempo indeterminato o con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche in servizio nell’anno scolastico 2025/2026.