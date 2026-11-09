Corsi Indire sostegno, terzo ciclo più vicino per i triennalisti: novità nei prossimi giorni, resta il nodo titoli esteri

Potrebbero esserci presto novità per i docenti in attesa di nuove possibilità di specializzarsi sul sostegno mediante percorsi abbreviati. Siamo ancora in attesa di notizie sui Corsi Indire relativi al terzo ciclo, per i quali il ministero non ha ancora fornito novità ufficiali.

Nuovo ciclo ma non per tutti

C’è però ottimismo da parte dell’onorevole Pittoni che sui social annuncia la possibilità che a breve possano esserci novità importanti: “I prossimi giorni dovrebbe chiarirsi la situazione sul terzo ciclo INDIRE per i triennalisti. Incrociamo le dita! Ancora nessuna novità, invece, sui titoli esteri”.

Buone notizie a metà, dunque. Viene confermata la linea in base alla quale si sta lavorando a un nuovo ciclo per chi ha tre anni di servizio. Per questi docenti, il terzo ciclo potrebbe essere solo questione di tempo. C’è maggiore pessimismo invece per quel che riguarda i corsi riservati ai possessori di titoli esteri, per i quali un terzo ciclo sembra tutt’altro che imminente.

La logica dietro i Corsi Indire

Mario Pittoni, responsabile dell’istruzione della Lega, approfitta anche per ricordare la logica dietro l’istituzione dei Corsi Indire: “Il percorso INDIRE sul sostegno è nato affinché si smettesse di far pagare l’intero corso da principiante pure a docenti con adeguata esperienza specifica. Chiaramente è tornato utile anche per ridurre (su base volontaria) il numero dei controlli approfonditi imposti dalla magistratura sui titoli esteri, che altrimenti avrebbero comportato tempi impossibili”.

Ora non resta che aspettare novità ufficiali da parte del ministero e di Indire stesso per date e modalità del nuovo ciclo dei percorsi. Potrebbero esserci annunci già questa settimana o al massimo entro la fine del mese, come detto in particolare per i triennalisti. Per gli specializzati estero la situazione sembra più complicata e potrebbe volerci più tempo per sbloccare la situazione. A questo punto si potrebbe pensare direttamente a un ciclo il prossimo anno.