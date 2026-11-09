FdI contro un libro di scuola superiore: “Governo Meloni come l’erede del regime mussoliniano”

E’ polemica per il contenuto di un manuale di storia destinato alle scuole secondarie di secondo grado. Sotto accusa la ricostruzione riservata al Governo di Giorgia Meloni.

L’accusa

Denuncia i fatti Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei deputati, che mette sotto accusa l’impostazione concettuale del testo adoperato negli istituti scolastici, caratterizzata da ricostruzioni e definizioni non corrispondenti alla realtà dei fatti.

Il parlamentare spiega: “Quanto riportato nel libro di storia lascia davvero sgomenti. Arrivando fino ai giorni d’oggi, il manuale di storia descrive il governo Meloni come l’erede del regime mussoliniano, con una ‘base dichiaratamente fascista’, e promotore di ‘misure dichiaratamente liberticide’, come ‘la guerra ai migranti’ tramite ‘piani di deportazione’. Sono affermazioni deliranti e menzognere: fa orrore che nel tempio della cultura e del pensiero critico come dovrebbe essere la scuola vengano adottati libri del genere”.

Il suo punto di vista sugli argomenti storici è che: “Quando si studia la storia non ci si può mai discostare dalla verità e dalla realtà dei fatti. I ragazzi vanno formati, non indottrinati. Una simile lettura, così pesantemente intrisa di ideologia con una marcata connotazione politica, lede pesantemente il diritto alla libertà di giudizio e alla costruzione ad un pensiero critico e plurale che la scuola e gli insegnanti hanno il dovere di promuovere e forgiare”.

I contenuti

Poi l’accusa: “Non vogliamo libri di testo asserviti a questo o quel governo, vogliamo libri che raccontino in modo oggettivo quelli che sono i fatti storici”, ha affermato Amorese, aggiungendo che “questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di delegittimazione e falsificazione di idee diverse da quelle del mainstream”.

L’esponente di Fdi parla anche delle elezioni studentesche in un istituto milanese: “Ai continui attacchi da parte di una minoranza rumorosa di insegnanti al governo Meloni, si è aggiunta anche una vergognosa caccia alle streghe nei confronti di un ragazzo che ha vinto le elezioni studentesche in un istituto di Milano. La sua ‘colpa’, secondo numerosi docenti e un collettivo antifascista, sarebbe quella di militare in una lista di destra. Questi sedicenti democratici se ne facciano una ragione: la scuola non è più al loro servizio, la scuola è di tutti”.