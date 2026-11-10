Nuovo concorso docenti, non tutte le classi di concorso saranno disponibili in ogni regione: cosa cambia per i candidati

Il prossimo concorso per docenti potrebbe essere organizzato con modalità diverse rispetto al passato. L’ipotesi allo studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito è quella di pubblicare bandi soltanto per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali esiste una reale necessità di assumere nuovi insegnanti, tenendo conto anche delle graduatorie già disponibili.

Non tutte le regioni avrebbero necessariamente le stesse opportunità. Per esempio, un insegnante di Matematica potrebbe partecipare al concorso in Lombardia, ma non trovare posti disponibili in Emilia-Romagna. Tutto dipenderebbe dal numero di cattedre da coprire e dalla presenza di candidati che possono essere ancora assunti attraverso le precedenti procedure concorsuali.

Differenze anche per i posti di sostegno

Lo stesso principio potrebbe essere applicato al sostegno. Non è detto, infatti, che una regione debba bandire nuovi posti per tutti gli ordini di scuola.

Potrebbe esserci bisogno di nuovi docenti specializzati per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado potrebbero essere sufficienti gli insegnanti già presenti nelle graduatorie.

La disponibilità di posti sul sostegno non comporterebbe automaticamente l’apertura di un concorso anche per i posti comuni dello stesso grado scolastico.

Che cosa succede a vincitori e idonei dei precedenti concorsi?

Riguarda anche i docenti che hanno già partecipato a un concorso e attendono ancora l’assunzione.

Se il Ministero decidesse di organizzare nuove selezioni soltanto dove le graduatorie esistenti non sono sufficienti, diventerebbe particolarmente importante verificare quanti candidati possono ancora essere assunti attraverso lo scorrimento delle graduatorie precedenti.

Per vincitori e idonei continuerebbero a valere le regole previste dalle rispettive procedure concorsuali.

Quando si saprà dove saranno banditi i posti?

Non esiste ancora un calendario ufficiale per la pubblicazione del prossimo bando.

Una data da tenere presente è quella del 14 novembre 2026, entro la quale le scuole dovranno completare le operazioni di verifica delle aule e delle attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento delle prove.

Potrebbe essere quindi bandito un concorso costruito sulle esigenze delle singole regioni, anziché una selezione con le stesse classi di concorso disponibili su tutto il territorio nazionale. Per gli aspiranti docenti sarà quindi fondamentale conoscere non soltanto le materie interessate, ma soprattutto le regioni nelle quali sarà effettivamente possibile concorrere.