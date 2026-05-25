Assunzioni da GPS sostegno prima fascia: si avvicina la presentazione delle domande

Si avvicina la fase di presentazione delle domande per le assunzioni da GPS sostegno prima fascia, doppio canale di reclutamento riservato al sostegno che fa il paio con la mini call veloce. Difficile dire quanti posti saranno disponibili per questo tipo di assunzioni, considerato che quest’anno opereranno in via residuale non solo rispetto alle immissioni in ruolo ma anche rispetto agli elenchi regionali per il ruolo, che assorbiranno molto del contingente disponibile degli anni passati.

Posti residuali dopo gli elenchi regionali per il ruolo

Se si considera che già in assenza degli elenchi regionali per il ruolo soprattutto per la mini call veloce non ci sono stati mai moltissimi posti residui, è facile immaginare che quest’anno non ci si debba aspettare molto. Addirittura, da parte sindacale ci si aspetta un fondo vacante per la mini call veloce, ma non si potrà sapere prima del 14 agosto data di avvio della fase di presentazione delle domande a cavallo di ferragosto.

Quel che è certo è che anche quest’anno la doppio fase provinciale e interprovinciale si svolgerà, grazie alla pubblicazione da parte del Ministero del decreto che autorizza prima la fase provinciale da prima fascia GPS sostegno e poi la fase interprovinciale riservata alla mini call veloce in caso di posti residui.

Domanda con le max 150 preferenze

Mancano meno di due mesi alla presentazione della domanda per la fase provinciale: l’istanza per le assunzioni da GPS sostegno, infatti, potrà essere presentata insieme alla domanda per le max 150 preferenze. Nella stessa domanda ci sarà anche la sezione riservata alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie. Per le modalità operative, si attendono le apposite istruzioni del Ministero. La procedura è riservata esclusivamente ad aspiranti inseriti in GPS sostegno prima fascia a pieno titolo, che potranno presentare domanda a partire dalla fine del prossimo luglio.