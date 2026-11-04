Assunzione idonei scuola: ritirato a sorpresa l’emendamento dopo il raggiungimento del target Pnrr

Arriva un po’ a sorpresa, proprio nei giorni in cui sono all’esame del Senato oltre 800 emendamenti al Decreto Scuola, la decisione da parte di FdI di ritirare quello relativo all’assunzione degli idonei del concorso docenti 2020. Il partito di maggioranza, in ogni caso, ci tiene a chiarire sin da subito che questa decisione non va letta come una dismissione dell’impegno da parte del partito di centrodestra, quanto piuttosto in una volontà di ricomprendere la questione nell’ambito di nuove e più efficaci soluzioni per il reclutamento, in base anche al target degli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR.

Il destino degli idonei

La decisione è stata spiegata dalla senatrice Ella Bucalo, vice responsabile del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Orizzonte Scuola.

Con il ritiro dell”emendamento 7.117, viene meno per il momento la possibilità di provvedere all’assunzione degli insegnanti che sono risultati idonei del concorso 2020.

Secondo la senatrice Bucalo “l’emendamento al DL scuola mirava a conservare l’equilibrio che era stato raggiunto in occasione delle immissioni in ruolo di questi anni”. Tutte “platee di aspiranti, egualmente qualificate”.

Come devono interpretare i diretti interessati questa decisione di ritirare l’emendamento? Un ridimensionamento della volontà politica di sostenere la categoria? Secondo la senatrice no, bisogna piuttosto interpretarlo come una scelta finalizzata a riconsiderare la proposta.

Si lavora a una soluzione alternativa

La scuola italiana adesso sta vivendo la fase post Pnrr, che consente maggiore margine di manovra grazie al raggiungimento dei target assunzionali di 70mila docenti accordati e promessi a Bruxelles.

“Potremo migliorare ancora di più questo equilibrio considerando anche ulteriori soluzioni che si rendono possibili ora che è stato largamente raggiunto il target assunzionale imposto dal PNRR”.

I prossimi mesi saranno decisivi per pensare e presentare una soluzione alternativa. “Ecco perché l’emendamento è stato ritirato”. Il risultato in questo modo potrà essere anche migliore grazie a “ipotesi più coraggiose e ancora più tutelanti per queste platee”. Inevitabile che il pensiero vada anche al doppio canale di reclutamento, di cui la senatrice Bucalo è una sostenitrice.