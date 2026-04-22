Graduatorie Concorso PNRR 3: in chiusura la fase di valutazione dei titoli, pubblicazione in arrivo

In vista delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, avranno un peso non indifferente quelle da concorso scuola PNRR 3, ancora in via di conclusione. Ricordiamo che le assunzioni da PNRR 3 consentiranno al governo italiano di rispettare gli impegni presi con l’Europa nell’ambito del PNRR. Ciò nonostante, con il PNRR 3 sono stati messi a bando molti più posti di quelli utili al perfezionamento di questo risultato, e soprattutto molti di più di quelli che sarà possibile stabilizzare già in vista del prossimo settembre. Ciò significa che le assunzioni saranno spalmate nel prossimo triennio, circostanza già nota a quanti hanno preso parte alla procedura che serviva a perfezionare, al 30 giugno, il raggiungimento del target di 70.000 assunzioni con il nuovo reclutamento. Sarà l’ultimo concorso scuola in ambitp Pnrr, poi si aspetta il prossimo concorso scuola ordinario, probabilmente già a fine 2026.

Il contingente necessario

Ora si aspettano le immissioni in ruolo, come sempre in estate a ridosso del nuovo anno scolastico, tra luglio e agosto.

Prima si attendono le indicazioni da parte del MEF inerenti l’autorizzazione del contingente delle assunzioni. Non ci sono scadenze o date ufficiali in questo senso, ma, se si vuole fare riferimento al recente passato, si può pensare che la comunicazione possa arrivare tra fine giugno e luglio.

L’atto di indirizzo 2026 del Ministero spiega che:

“Nel corso del 2026 è prevista la conclusione entro il 30 giugno, con l’approvazione di tutte le graduatorie di merito, della terza procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado bandita per complessivi 58.135 posti, comuni e di sostegno, con DD.DD.GG. nn. 2938 e 2939 del 9 ottobre 2025 (c.d. PNRR3). La conclusione della terza procedura concorsuale consentirà il raggiungimento del terzo obiettivo assunzionale fissato dal PNRR, pari a 30.000 unità, contribuendo così al raggiungimento del target finale di 70.000 assunzioni.”

Le tempistiche per le graduatorie

Se le graduatorie arriveranno entro il 30 giugno, sarà possibile perfezionare il raggiungimento del target. Il concorso PNRR 3, nel frattempo, prosegue il suo iter e si avvia alla conclusione un po’ in tutta Italia, con gran parte delle commissioni che hanno perfezionato già la fase di valutazione dei titoli. Questo significa che già a partire dal mese di maggio dovrebbero essere pubblicate le prime graduatorie del concorso PNRR 3, con relativo elenco del 30% dei posti.