Specializzazione sostegno: si sta concretizzando il via libera solo per il terzo ciclo Indire dei triennalisti

Non ci sono ancora né annunci né conferme ufficiali circa la possibilità che a breve possa prendere il via l’attesissimo e richiestissimo terzo ciclo dei Corsi Indire riservati a chi vuole ottenere la specializzazione sul sostegno usufruendo dei percorsi abbreviati riservati da qualche anno a triennalisti e specializzati estero.

Solo per i triennalisti

Dal ministero non ci sono arrivate conferme ufficiali, ma rappresenta molto più di un’indicazione la presa di posizione negli ultimi tempi del responsabile Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, impegnato in prima linea per il doppio canale di reclutamento docenti, e in generale nella difesa dei diritti dei precari della scuola.

L’onorevole sulla sua pagina Facebook, sull’argomento ha scritto che il Terzo Ciclo dei Corsi Indire sta per uscire, ma anche che “al momento si sta concretizzando il via libera solo per il terzo ciclo dei triennalisti“.

Questo lascerebbe fuori, almeno per il momento, stando alle dichiarazioni di Pittoni, gli specializzati estero. Non si tratta né di un annuncio ufficiale né tantomeno di una conferma comprensiva di eventuali date di avvio dei percorsi stessi. Ma sicuramente i triennalisti che aspettano il terzo ciclo dei percorsi Indire per specializzarsi sul sostegno possono ben sperare. Una volta che arriverà l’annuncio e il bando per i percorsi, si conosceranno anche nel dettaglio i requisiti di partecipazione agli stessi. Probabilmente il bando prevederà come ultima annualità quella relativa all’anno scolastico 2025/26, con una estensione ad un arco di dieci anni del limite temporale utile per l’acquisizione delle tre annualità.

Corsi Indire strutturali

Una volta che verranno comunicate le tempistiche del bando, sarà possibile capire l’eventuale incastro con la riapertura degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS 2027/28 prevista per il prossimo anno in primavera. Se le tempistiche lo consentiranno, sarà possibile un inserimento con riserva in modo da consentire l’inserimento in coda agli elenchi.

Ricordiamo che negli ultimi tempi si è parlato più volte della volontà non solo di avviare il terzo ciclo Indire, ma anche e soprattutto di rendere strutturali questi percorsi rendendoli uno strumento di specializzazione sul sostegno garantito nel tempo.