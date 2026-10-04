Terzo ciclo Indire sostegno: dialogo tra Mur e Mim, confronto concreto nei prossimi giorni

Potrebbero arrivare nei prossimi giorni importanti novità sull’avvio del Terzo Ciclo Indire per la specializzazione sul sostegno mediante percorsi riservati a docenti con tre anni di servizio o specializzazione estera. Un Ciclo particolarmente atteso dopo il buon riscontro nei confronti dei primi due, per i docenti che attendono la possibilità di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno avendone maturato i requisiti.

Ottimismo sul terzo ciclo

Filtra ottimismo circa una rapida risoluzione della questione e il possibile annuncio di un terzo ciclo da parte di Mario Pittoni, responsabile istruzione Lega. In una risposta sui social a un docente che chiede informazioni circa una “positiva intesa sul terzo ciclo indire prima possibile, la situazione per chi ha garantito e garantisce tutt’ora le supplenza e quasi drammatica”, l’onorevole risponde che “il dialogo tra MUR e MIM sui corsi di specializzazione per il sostegno è ripartito. Un confronto che potrebbe essere particolarmente “concreto”, è in programma i prossimi giorni. Già ad agosto abbiamo presentato due proposte, di cui conoscete il contenuto essendo state illustrate sui social”.

Nei giorni scorsi Pittoni aveva già avuto modo di rassicurare i docenti spiegando che “Ci stiamo già occupando del terzo ciclo INDIRE che, come ho più volte spiegato, potrebbe anche diventare il primo ciclo di un meccanismo aggiornato”.

Il dialogo tra Mur e Mim

Nei prossimi giorni potrebbero dunque arrivare novità in questo senso dal ministero, con indicazioni circa le tempistiche del terzo ciclo e le modalità, comprese eventuali novità circa i requisiti di partecipazione. Novità molto attese dai docenti interessati che infatti in queste settimane stanno continuando a chiedere aggiornamenti su eventuali decisioni del ministero che al momento non risultano ancora prese.

La buona notizia, come ha avuto modo di spiegare Mario Pittoni, è che il dialogo tra MUR e MIM sui corsi di specializzazione per il sostegno è ripartito. Dunque l’intenzione c’è. Vedremo se davvero nei prossimi giorni arriveranno in questo senso segnali concreti circa l’avvio dei percorsi.